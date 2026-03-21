Тысячи новых Porsche и Volkswagen застряли на острове у берегов Кении

Суда с тысячами новых люксовых автомобилей причалили к острову Ламу у побережья Кении из-за проблем с судоходством в Ормузском проливе. Причиной стала военная операция США и Израиля против Ирана, сообщает Bild.

По данным газеты, на остров уже доставлено около 4 тыс. машин, включая новые Porsche и Volkswagen. Корабли следовали из Японии в Дубай, однако фактическое закрытие пролива вынудило изменить маршруты. Два судна выгрузили автопартию на прошлой неделе, на следующей ожидается ещё один корабль с 5 тыс. новых авто.

На Ламу, где проживают около 25,8 тыс. человек, действует запрет на использование личного транспорта. Исключение составляют лишь служебная машина местной администрации и карета скорой помощи. Передвижение по острову осуществляется на лодках либо на вьючных ослах. Сейчас автомобили складированы на территории порта.

Ранее Иран объявил о возможности гарантировать безопасный проход судов, связанных с Японией, через Ормузский пролив после урегулирования всех вопросов в рамках двустороннего диалога. Глава иранского внешнеполитического ведомства Аббас Аракчи разъяснил, что Тегеран не вводил блокаду на этой морской артерии и не намерен полностью перекрывать её. Контакты с Токио уже налажены, а достигнутые договорённости касаются плавсредств, аффилированных с восточноазиатским государством.