Взрыв газа стал причиной пожара с двумя погибшими в пятиэтажном доме в Лобне

В Лобне прокуратура начала проверку после взрыва газовоздушной смеси в многоквартирном доме на улице Калинина, унесшей жизни двух человек. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

Последствия пожара в Лобне. Фото © Telegram / Прокуратура Московской области

По предварительным данным, ЧП произошло утром в одной из квартир пятиэтажки. После оглушительного хлопка обрушилась межквартирная стена, затем начался пожар. Жертвами трагедии стали два человека: 32-летняя женщина из соседней квартиры погибла под завалами, также скончался мужчина, живший в помещении, где произошёл взрыв. Двоих детей погибшей — 2 и 11 лет — госпитализировали.

На месте работает прокурор Лобни Василий Антонов-Романовский. Он координирует взаимодействие экстренных служб и правоохранителей. Прокуратура города также взяла на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, которое следственные органы возбудили по факту произошедшего.

Ранее Life.ru рассказывал, что при пожаре в жилом доме в Москве погибли два человека. Кроме того, две маленькие девочки были доставлены в больницу, у них отравление продуктами горения. Дети находятся под присмотром врачей.