Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 мая, 05:35

Два человека погибли при пожаре в пятиэтажке в Лобне, две девочки в больнице

Обложка © Telegram / Воробьёв LIVE

Обложка © Telegram / Воробьёв LIVE

В Лобне при пожаре в пятиэтажном доме №8 на улице Калинина погибли 32-летняя женщина и 35-летний мужчина, ещё двое детей попали в больницу. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв в своём телеграм-канале.

Пострадавших девочек 11 и 3 лет доставили в Лобненскую больницу. У них диагностировали отравление продуктами горения, сейчас дети находятся под постоянным наблюдением медиков.

В ближайшее время их планируют перевести в детский клинический центр имени Рошаля в Красногорске. Родным и близким погибших выразили соболезнования. На месте происшествия работает глава городского округа Лобня. Вице-губернатору по безопасности Роману Каратаеву поручено координировать взаимодействие с правоохранителями, которые устанавливают причины пожара.

Семья погибшего участника СВО осталась без дома после пожара на Урале
Семья погибшего участника СВО осталась без дома после пожара на Урале

Ранее на северо-востоке Москвы загорелись отделочные материалы, складированные на открытой площадке. Сначала площадь пожара оценивали в 200 квадратных метров, однако позже её увеличили до 300. Из-за возгорания движение по Северо-Восточной хорде временно перекрывали в обоих направлениях.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Андрей Воробьев
  • Происшествия
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar