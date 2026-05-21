Два человека погибли при пожаре в пятиэтажке в Лобне, две девочки в больнице

В Лобне при пожаре в пятиэтажном доме №8 на улице Калинина погибли 32-летняя женщина и 35-летний мужчина, ещё двое детей попали в больницу. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв в своём телеграм-канале.

Пострадавших девочек 11 и 3 лет доставили в Лобненскую больницу. У них диагностировали отравление продуктами горения, сейчас дети находятся под постоянным наблюдением медиков.

В ближайшее время их планируют перевести в детский клинический центр имени Рошаля в Красногорске. Родным и близким погибших выразили соболезнования. На месте происшествия работает глава городского округа Лобня. Вице-губернатору по безопасности Роману Каратаеву поручено координировать взаимодействие с правоохранителями, которые устанавливают причины пожара.

Ранее на северо-востоке Москвы загорелись отделочные материалы, складированные на открытой площадке. Сначала площадь пожара оценивали в 200 квадратных метров, однако позже её увеличили до 300. Из-за возгорания движение по Северо-Восточной хорде временно перекрывали в обоих направлениях.