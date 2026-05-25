25 мая, 09:41

Шашлыки на балконе стали причиной крупнейшего за годы пожара в Хельсинки

Обложка © Шедеврум, Life.ru

В Хельсинки 62 семьи остались без жилья из-за пожара, который начался с газового гриля на балконе. ЧП произошло в ночное время в районе Каласатама. Об этом пишет RMF24.

Возгорание возникло на балконе четвёртого этажа и моментально перекинулось на крышу девятиэтажного дома 2016 года постройки. Кровля сгорела полностью, также уничтожены лестничные клетки и инженерные системы.

Пожар стал одним из крупнейших в столице Финляндии за последние годы. Его тушили около десяти часов, было задействовано 30 единиц техники. Жильцов эвакуировали, жертв удалось избежать.

Полиция квалифицирует произошедшее как грубую небрежность, угрожающую общественной безопасности. Вернуться в повреждённые водой и дымом квартиры люди пока не могут. Расследование продолжается.

А в Москве на Монтажной улице в районе Гольяново вспыхнул хостел «Акварель», где площадь возгорания достигла примерно трёхсот квадратных метров, причём огонь охватил второй и третий этажи, а внутри могло находиться около шестисот человек, которых срочно эвакуировали из здания; спасатели уже работают на месте, для тушения готовят вертолёт, воду для которого планировали брать из Черкизовского пруда.

Анастасия Никонорова
