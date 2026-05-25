Вертолёт готовят для тушения московского хостела «Акварель»

В московском хостеле «Акварель» полыхают второй и третий этажи — к тушению готовят вертолёт. Об этом сообщает SHOT.

Спасатели уже на месте, дежурит несколько бригад неотложки. Воду для воздушной техники планируют забирать из Черкизовского пруда. Судя по имеющейся информации, отзывы о гостинице оставляют желать лучшего: гости жаловались на спёртый воздух, прокуренные и грязные комнаты с очень усатыми насекомыми.

Ранее Life.ru рассказывал о возгорании в одноуровневом торговом ларьке, расположенном на рыночной территории по Проектируемому проезду № 134. Согласно предварительным данным, пожар вспыхнул из-за стройматериалов, а затем мгновенно перекинулся на соседние площади.