«Смотрите, просто крадётся»: Шаровую молнию сняли на видео в подмосковных Мытищах

В подмосковных Мытищах случайные свидетели засняли на камеру смартфона шаровую молнию, которая перемещалась по небу во время грозового фронта. Ролик завирусился в соцсетях.

Жительница Мытищ сняли на видео шаровую молнию. Видео © Instagram / ksenia_zaitseva87

Ролик с необычным природным явлением выложила в сеть девушка. На записи отчётливо виден светящийся сферический объект, который плавно парит в воздухе и переливается разными оттенками.

Автор видео поинтересовалась у фолловеров, что это за предмет летит так медленно. Судя по всему, съёмка велась в разгар грозы — на кадрах периодически вспыхивают линейные молнии, а на фоне слышны раскатистые удары грома.

Шаровая молния — это редкое природное явление в виде светящегося, обычно плазменного шара диаметром 10–30 см, который возникает во время грозы и способен существовать от нескольких секунд до минуты. В отличие от обычной линейной молнии, она движется медленно (иногда против ветра), может залетать в помещения через щели и ведёт себя непредсказуемо: от безвредного таяния в воздухе до взрыва, способного прожечь металл или убить. Точная физическая природа шаровой молнии до сих пор не установлена, и в лаборатории её получают лишь случайно. При встрече главное правило — не делать резких движений и не пытаться её сдуть или ударить.

Ранее Life.ru. писал, что в Москве и области начался сезон шаровых молний, который летом достигает своего пика. Согласно данным, за четыре года в европейской части России зарегистрировали около сотни таких явлений, а столица ежегодно видит примерно десять огненных шаров. Примечательно, что июнь, июль и август значительно повышают шансы на встречу с этим феноменом. Шаровые молнии чаще возникают в зонах гроз, и эта закономерность действует для всего северного полушария, причём огненные шары появляются именно в тех местах, куда обычная молния ударяет в землю.