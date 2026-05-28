Сезон шаровых молний в Московском регионе начнётся в июне и продлится до августа

В Москве и области стартовал сезон шаровых молний. Летом явление достигает пика. Об этом сообщил Владимир Бычков, ведущий научный сотрудник физфака МГУ. Физик привёл данные — за четыре года в европейской части России зафиксировали около сотни шаровых молний. Столица ежегодно видит примерно десять таких огненных шаров.

Бычков указал, что июнь, июль и август повышают шансы столкнуться с этим феноменом, сообщает 360.ru. Учёный пояснил, что шаровые молнии чаще возникают там, где бушуют грозы. Эта закономерность работает для всего северного полушария. Исследователь добавил, что огненные шары появляются в точках, куда обычная молния бьёт в землю.

В мае шаровые молнии уже спровоцировали пожары в двух российских регионах. Огненные шары повредили жилые дома в Архангельской области и Республике Коми. В Шенкурске явление ударило в деревянный двухквартирный дом — пробило обшивку и внутреннюю часть стены.