Нашествие комаров и клещей в России объяснили природными факторами. Но есть и хорошие новости

Нашествие комаров, мошек, пауков, клещей наблюдают россияне в этом году. Почему лето превращается в кошмар из-за атаки насекомых, Life.ru объяснил учёный-биолог Михаил Воробьёв.

В некоторых регионах действительно много насекомых, потому что там создаются комфортные условия для размножения того или иного вида. В принципе, это происходит достаточно регулярно. То у нас божьи коровки размножаются и пугают жителей, то тополиная моль, то боярышниковая огнёвка, а в этом году — пауки, клещи и комары. Такие ситуации случаются довольно часто, но человеком они практически не контролируются, поскольку совпадает целая сеть природных факторов. Михаил Воробьёв Биолог

Но есть и хорошие новости: вслед за насекомыми начинают активно размножаться те, кто ими питается. Так постепенно происходит автоматическое природное регулирование — и система приходит в экологическое равновесие. Плохие новости — для этого нужно некоторое время.

«Со временем популяции придут в экологическое равновесие. Часть насекомых погибнет, часть не перезимует. У них, возможно, окажется более слабая генетика, потому что особей слишком много. Поэтому в следующем году их станет поменьше. Что теперь делать? Комары всегда были с нами. Клещи тоже, в общем-то, регулярно путешествовали. Пауки всегда плетут. Что ж, мы живём в живом мире», — заключил учёный.

Напомним, что с начала сезона в России к медикам после укусов клещей обратились уже 129 тысяч человек, причём 45 тысяч случаев пришлись только на последнюю неделю.