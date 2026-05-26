В России уже 129 тысяч человек обратились к врачам после укусов клещей

С начала сезона в России к медикам после укусов клещей обратились уже 129 тысяч человек, причём 45 тысяч случаев пришлись только на последнюю неделю. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

Больше всего обращений фиксируют в Свердловской, Томской, Вологодской, Костромской, Кировской, Кемеровской и Иркутской областях. На фоне сезонного роста активности клещей прививки от клещевого вирусного энцефалита сделали уже более 2,5 млн россиян.

В Роспотребнадзоре при этом оценивают ситуацию как стабильную. Для профилактики в регионах продолжают акарицидную обработку территорий, особенно вблизи детских оздоровительных учреждений. На данный момент от клещей обработано около 112 тысяч гектаров.

За неделю число россиян, пострадавших от укусов клещей, почти удвоилось и превысило 84 тысячи. Больше всего обращений фиксируют в регионах Сибири и Урала. От клещевого энцефалита уже привились более 2,4 млн человек, а в Роспотребнадзоре напомнили: заразиться можно не только через укус, но и через сырое молоко инфицированных животных.