Сломали крепление, но Валера не пал: Вандалы покусились на самого известного клеща Уфы
В Уфе вандалы повредили второй по счёту памятник клещу Валере
Обложка © Mash Batash
В Уфе неизвестные повредили памятник клещу Валере — один из самых маленьких арт-объектов России. Об этом сообщил Mash Batash.
Небольшая статуэтка находится на улице Мустая Карима и давно стал местной достопримечательностью. Вандалы сломали только крепление к камню, сам памятник уцелел.
Власти города заверили, что восстановят конструкцию в ближайшее время. Полиция начала проверку по факту вандализма.
В соцсетях жители Уфы резко осудили поступок неизвестных, назвав их «быдлом». Многие призвали беречь городские памятники и отметили, что для защиты таких объектов их нужно делать более массивными. Власти пообещали усилить контроль и рассмотреть меры по защите памятников от подобных инцидентов.
Ранее Life.ru уже писал, что памятник знаменитому клещу похищали. Инцидент произошел в мае 2023 года — судя по записи с камеры видеонаблюдения, похитили памятник выпускники. Примечательно, что молодых людей с красными ленточками, одетыми на одно плечо, нисколько не смутило присутствие посторонних наблюдателей. Спустя месяц вместо пропавшего Валеры появился его «наследник», выполненный из серебра 925-й пробы. Теперь это не просто клещ, а Валерий II Валерьевич.
