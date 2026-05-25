Сломали крепление, но Валера не пал: Вандалы покусились на самого известного клеща Уфы

В Уфе неизвестные повредили памятник клещу Валере — один из самых маленьких арт-объектов России. Об этом сообщил Mash Batash.

Небольшая статуэтка находится на улице Мустая Карима и давно стал местной достопримечательностью. Вандалы сломали только крепление к камню, сам памятник уцелел.

Власти города заверили, что восстановят конструкцию в ближайшее время. Полиция начала проверку по факту вандализма.

В соцсетях жители Уфы резко осудили поступок неизвестных, назвав их «быдлом». Многие призвали беречь городские памятники и отметили, что для защиты таких объектов их нужно делать более массивными. Власти пообещали усилить контроль и рассмотреть меры по защите памятников от подобных инцидентов.