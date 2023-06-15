Он вернулся и стал лучше: Вместо украденного клеща Валеры в Уфе появился Валерий II Валерьевич

В Уфу вернулся памятник знаменитому клещу. Вместо украденного монумента на улице Мустая Карима поставили новый — копию, выполненную из серебра 925-й пробы. Теперь это не просто клещ, а Валерий II Валерьевич.

В Уфе поставили новый памятник клещу Валере на замену украденному. Видео © Telegram / Mash Batash

"Памятник клещу Валере вернулся <...> во всём своём величии и шарме! Правда, теперь его имя Валерий II Валерьевич. Ещё никогда мы так не радовались возвращению клеща", — написала пресс-служба администрации города.





Автором памятника выступил путешественник Олег Чегодаев, который создал и предыдущее творение. В соцсетях он поделился кадрами с торжественной церемонии установки клеща, отметив, что пришло довольно много людей.

"У уфимцев хорошее чувство юмора. Не пропадём", — отметил Чегодаев на своей странице во "ВКонтакте".

Мем про клеща Валеру. Фото © Telegram / Ваш Роспотребнадзор

Кстати, событие отметили даже в Роспотребнадзоре и по такому случаю напомнили россиянам о необходимости профилактики заболеваний, переносчиками которых являются клещи. А публикацию в телеграм-канале ведомство сопроводило забавным мемом.