Регион

Уведомления отключены

15 июня, 13:49

Он вернулся и стал лучше: Вместо украденного клеща Валеры в Уфе появился Валерий II Валерьевич

В Уфе поставили новый памятник клещу Валере на замену украденному

<p>Украденный памятник клещу Валере в Уфе заменили новым. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/ufacityinfo/8768" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Город Уфа</a></p>

Украденный памятник клещу Валере в Уфе заменили новым. Обложка © Telegram / Город Уфа

В Уфу вернулся памятник знаменитому клещу. Вместо украденного монумента на улице Мустая Карима поставили новый — копию, выполненную из серебра 925-й пробы. Теперь это не просто клещ, а Валерий II Валерьевич.

В Уфе поставили новый памятник клещу Валере на замену украденному. Видео © Telegram / Mash Batash

"Памятник клещу Валере вернулся <...> во всём своём величии и шарме! Правда, теперь его имя Валерий II Валерьевич. Ещё никогда мы так не радовались возвращению клеща", — написала пресс-служба администрации города.

  • В Уфе поставили новый памятник клещу Валере на замену украденному. Фото © VK / Олег Чегодаев
    В Уфе поставили новый памятник клещу Валере на замену украденному. Фото © VK / Олег Чегодаев
  • В Уфе поставили новый памятник клещу Валере на замену украденному. Фото © VK / Олег Чегодаев
    В Уфе поставили новый памятник клещу Валере на замену украденному. Фото © VK / Олег Чегодаев

В Уфе поставили новый памятник клещу Валере на замену украденному. Фото © VK / Олег Чегодаев

1 / 2

Автором памятника выступил путешественник Олег Чегодаев, который создал и предыдущее творение. В соцсетях он поделился кадрами с торжественной церемонии установки клеща, отметив, что пришло довольно много людей.

"У уфимцев хорошее чувство юмора. Не пропадём", — отметил Чегодаев на своей странице во "ВКонтакте".

Мем про клеща Валеру. Фото © Telegram / Ваш Роспотребнадзор

Мем про клеща Валеру. Фото © Telegram / Ваш Роспотребнадзор

Кстати, событие отметили даже в Роспотребнадзоре и по такому случаю напомнили россиянам о необходимости профилактики заболеваний, переносчиками которых являются клещи. А публикацию в телеграм-канале ведомство сопроводило забавным мемом.

Как уже рассказывал Лайф, памятник клещу Валере в Уфе похитили ещё в конце мая — в самый разгар последних звонков. Судя по видео, воришками как раз оказались несколько человек в школьной форме с красными ленточками. До того памятник спокойно простоял целых два года. При этом местные жители происшествию сильно огорчились, ведь клещ Валера является одним из символов города.

"Неприличную" статую кота в Барнауле быстро убрали из-за шквала жалоб

"Неприличную" статую кота в Барнауле быстро убрали из-за шквала жалоб

Николь Вербер
  • Новости
  • Общество
  • Башкортостан, Республика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров