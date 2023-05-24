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24 мая, 14:05

В Уфе ищут подростков, которые похитили клеща Валеру

Роспотребнадзор призвал выпускников из Уфы вернуть клеща Валеру на место

<p>Памятник клещу Валере в Уфе. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/oleg_chegodaev?w=wall1694304_49399" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Олег Чегодаев</a></p>

Памятник клещу Валере в Уфе. Обложка © VK / Олег Чегодаев

Роспотребнадзор попросил уфимских выпускников вернуть памятник клещу Валере на место. В ведомстве напомнили, что этот небольшой серебряный монумент, который был установлен в Уфе более двух лет назад путешественником Олегом Чегодаевым, является один из символов города.

Кража пямятника клещу Валере в Уфе. Видео © Telegram / bdtprb

"Памятник считается один из символов Уфы и до вчерашнего дня также напоминал о том, что надо быть бдительным и помнить о болезнях, переносимых клещами", — говорится в сообщении ведомства.

Судя по записи с камеры видеонаблюдения, похитили памятник выпускники. Примечательно, что молодых людей с красными ленточками, одетыми на одно плечо, нисколько не смутило присутствие посторонних наблюдателей. На кадрах вино, как парень и девушка демонстрационно выносят скульптуру и скрываются в неизвестном направлении. Башкирское МВД по факту произошедшего уже проводит проверку.

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Ранее Лайф сообщал, что в Перми появится памятник посикунчику — традиционному блюду местной кухни (маленькие мясные жареные пирожки). Эскиз новой достопримечательности пока держится в секрете. Памятник будет выполнен из бронзы и нержавеющей стали.

Наталья Исакова
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