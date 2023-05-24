В Уфе ищут подростков, которые похитили клеща Валеру

Роспотребнадзор попросил уфимских выпускников вернуть памятник клещу Валере на место. В ведомстве напомнили, что этот небольшой серебряный монумент, который был установлен в Уфе более двух лет назад путешественником Олегом Чегодаевым, является один из символов города.

Кража пямятника клещу Валере в Уфе. Видео © Telegram / bdtprb

"Памятник считается один из символов Уфы и до вчерашнего дня также напоминал о том, что надо быть бдительным и помнить о болезнях, переносимых клещами", — говорится в сообщении ведомства.

Судя по записи с камеры видеонаблюдения, похитили памятник выпускники. Примечательно, что молодых людей с красными ленточками, одетыми на одно плечо, нисколько не смутило присутствие посторонних наблюдателей. На кадрах вино, как парень и девушка демонстрационно выносят скульптуру и скрываются в неизвестном направлении. Башкирское МВД по факту произошедшего уже проводит проверку.