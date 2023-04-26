В Перми установят памятник, посвящённый посикунчику
В Перми появится памятник посикунчику — традиционному блюду местной кухни (маленькие мясные жареные пирожки). Над новым арт-объектом трудится скульптор Рустам Исмагилов, который ранее создал арт-объект "Пермяк солёные уши" и памятник водопроводчику, сообщает портал 59.ru.
Эскиз новой достопримечательности Исмагилов пока держит в секрете. Однако известно, что памятник будет выполнен из бронзы и нержавеющей стали. В высоту он составит 1,2 метра, а сам посикунчик будет размером полметра на полметра. Установить арт-объект должны на улице Пермской, 67.
Памятник "Пермяк солёные уши". Фото © Wikipedia.org
Памятник водопроводчику в Перми. Фото © Wikipedia.org
Примечательно, что скульптура будет называться "Поси(е)кунчик". По словам мастера, он специально использовал две разные гласные, чтобы показать различные версии происхождения названий пирожков.
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