Украинские националисты не упускают любой возможности заняться вандализмом по отношению к остаткам русской культуры в Незалежной. Местные СМИ пишут, что на Андреевском спуске в Киеве неизвестные испортили памятник коту Бегемоту из романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».

Так, на примусе, с которым изображён персонаж, появилась надпись с чьей-то мечтой о «пылающей» Москве. Авторы данного «творчества» неизвестны.

Напомним, пока официальный Киев всячески жмёт любое российское наследние на Украине, а оголтелые националисты уничтожают родные гражданам памятники истории, некоторые тихо протестуют. Например, в День Победы в Одессе некоторые осмелились принести цветы к Вечному огню.