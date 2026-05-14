«Они отдали жизни за нашу свободу»: Словакия будет наказывать за осквернение советских памятников

Парламент Словакии принял закон, устанавливающий уголовную ответственность за повреждение памятников Второй мировой войны. Об этом в интервью ТАСС заявил вице-спикер Национального совета страны Тибор Гашпар.

По его словам, осквернение памятников советским воинам-освободителям в Восточной Европе нужно решительно осуждать и пресекать на законодательном уровне.

«В том, что сегодня у кого-то иной идеологический взгляд на ситуацию и на войну на Украине, не виноваты люди, которые похоронены в этих местах. Наоборот, они отдали свои жизни – и это были молодые люди – за свободу, за то, что мы сегодня можем быть теми, кто мы есть, и за то, что в Европе не победил фашизм. Поэтому я этого не понимаю», – подчеркнул Гашпар.

Вице-спикер указал, что парламент посчитал проблему настолько серьёзной, что внёс соответствующие изменения в Уголовный кодекс.

«Мы внесли это в Уголовный кодекс как уголовное преступление – если кто-то повреждает такие памятники», – заявил он.

Гашпар также обратил внимание на тревожную тенденцию: молодое поколение всё чаще оказывается в ситуации, когда не знает реальной истории Второй мировой войны.

«Очень часто история преподносится им иначе, чем она происходила в действительности. Я уже слышал в Европе заявления, что якобы в той войне в итоге победила не Россия – тогда ещё Советский Союз – и не те, кто освобождал Европу, а только войска или армии Великобритании и США. То есть многое уже интерпретируется иначе», – отметил он.

