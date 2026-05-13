Словакия продолжит на коммерческой основе поставлять на Украину боеприпасы, при этом объёмы будут лишь увеличиваться. Об этом этом заявил президент республики Петер Пеллегрини на полях саммита «Бухарестской девятки».

«На коммерческой базе на Украину мы поставляем боеприпасы в количестве, исчисляемом миллионами, и это количество будет в будущем расти», — подчеркнул он.

Пеллегрини добавил, что Словакия вложила огромные деньги в собственную оружейную промышленность. По его словам, данная отрасль достигла трёх процентов от всего ВВП в стране. Политик отметил, что всё это позволило Словакии стать основным производителем снарядов в составе участников НАТО.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо призвал помнить, что свобода и мир пришли в страну с востока. Об этом он заявил на государственных торжествах по случаю 81-й годовщины Победы в городе Липтовски-Микулаш на севере республики. Премьер выступил на следующий день после возвращения из Москвы. Там 9 мая он поблагодарил Красную Армию за освобождение Словакии от фашизма. Фицо также выразил тревогу из-за нынешней международной ситуации.