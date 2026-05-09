Одесситы несут цветы к памятнику Неизвестному Матросу в День Победы
Жители Одессы в День Победы несут цветы к памятнику Неизвестному Матросу — мемориалу погибшим советским солдатам.
Мемориальный комплекс оцеплен полицией. На входе сотрудники СБУ проверяют документы у людей и выборочно осматривают мобильные телефоны.
До этого сообщалось, что жители Киева и Харькова также приносили цветы к мемориалам Славы. Люди приходили с портретами родных — участников Великой Отечественной войны. В Харькове звучали песни «День Победы» и «Смуглянка».
Ранее Life.ru рассказывал, что сотни жителей Эстонии часами стояли в очереди на границе с РФ, чтобы отпраздновать День Победы в нашей стране. Эстонские власти официально не признают этот праздник.
