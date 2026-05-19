Число укушенных клещами россиян за неделю выросло вдвое — до 84 тысяч

Количество россиян, пострадавших от укусов клещей, за последнюю неделю почти удвоилось и превысило 84 тысячи человек. Сезон активности кровососущих членистоногих стартовал ещё в середине марта, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Неделей ранее ведомство отчитывалось о 43 тысячах пострадавших. Больше всего обращений зафиксировано в Свердловской, Кемеровской, Тюменской, Челябинской и Новосибирской областях, Красноярском крае, а также других субъектах Сибири и Урала.

С начала года от клещевого вирусного энцефалита привились уже более 2,4 миллиона человек, причём только за последние семь дней число вакцинированных выросло на 200 тысяч. В Роспотребнадзоре также напомнили, что риск заражения КВЭ сохраняется в отдельных районах 49 регионов, включая Московскую область (Дмитровский и Талдомский районы) и шесть административных территорий Санкт-Петербурга.

Заразиться опасной инфекцией можно не только через укус, но и при употреблении сырого молока от инфицированных коз и коров. Кипячение убивает вирус за две минуты, а нагрев молока до 60 градусов — за 20 минут.

Ранее врач-инфекционист рассказал Life.ru, что после тёплых зим с обильным снегом численность клещей в 2026 году выросла втрое, и они добрались до центра Москвы — их находят в «Сокольниках», «Лосином острове», «Измайлово». Две основные инфекции, которые они переносят: боррелиоз (встречается в 5–10 раз чаще энцефалита, без лечения поражает суставы, сердце и нервную систему) и энцефалит (вирусное заболевание с острым началом, поражает ЦНС). После укуса нужно как можно скорее удалить клеща, обработать ранку антисептиком, сохранить клеща в герметичной ёмкости с влажной ваткой и сдать его на анализ в течение трёх суток.