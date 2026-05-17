Городские «вампиры»: Инфекционист объяснил, чем опасен укус клеща среди бетонных плит

Клещи добрались до центра города. И это не миф, а реальность, с которой сталкиваются инфекционисты каждый сезон. Об этом Life.ru рассказал врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), д.м.н. Владимир Неронов.

«После тёплых зим с обильным снеговым покровом, который защищает личинки от вымерзания, численность иксодовых клещей растёт. В 2026 году эксперты фиксируют увеличение популяции в три раза по сравнению с прошлым годом. Причём клещи больше не ограничиваются лесопарковыми зонами на окраинах — их находят в «Сокольниках», «Лосином острове», «Измайлово» и других популярных местах отдыха в Москве», — предуперждает эксперт.

По словам специалиста, системного мониторинга в каждом сквере нет, поэтому отсутствие официальных данных не означает безопасность.

Чем опасен укус в городе?

Две основные инфекции, которые переносят клещи:

1. Клещевой боррелиоз (болезнь Лайма) — встречается в 5-10 раз чаще энцефалита. Вызывается бактериями боррелиями, которые со слюной клеща попадают в кровь. Опасна тем, что без лечения может поражать суставы, сердце и нервную систему, переходя в хроническую форму. 2. Клещевой энцефалит — вирусное заболевание с более острым началом. Поражает центральную нервную систему, может приводить к неврологическим осложнениям. Реже встречаются анаплазмоз, эрлихиоз, но они диагностируются сложнее. Хорошая новость: не каждый клещ инфицирован. Но риск есть всегда, поэтому действовать нужно грамотно.

Что делать сразу после укуса?

1. Не паниковать. Клеща нужно удалить как можно раньше — риск передачи инфекции растёт после 24-36 часов присасывания.

2. Правильно извлечь: пинцетом или ниткой захватите клеща максимально близко к коже, у основания головы. Медленно вращайте вокруг оси, не дёргая. Резкие движения могут оторвать брюшко, оставив хоботок в ране.

3. Обработайте место укуса антисептиком (спирт, йод, хлоргексидин). 4. Сохраните клеща в герметичной ёмкости с влажной ваткой и доставьте в лабораторию в течение 3 суток для анализа на боррелии и вирус энцефалита. 5. Как можно скорее обратитесь в травмпункт (не дольше, чем в течение 72 часов). В эндемичных регионах при высоком риске заражения может быть назначена экстренная антибиотикопрофилактика (однократный приём доксициклина) — это снижает вероятность развития боррелиоза на 97%.

Даже если клеща не удалось исследовать, наблюдайте за самочувствием 30 дней. Тревожные симптомы: — Кольцевидная эритема — красное пятно с просветлением в центре, появляющееся на месте укуса через 3-30 дней. Это патогномоничный признак боррелиоза. Не ждите — сразу к инфекционисту. — Гриппоподобные симптомы: температура 37,5–38,5°С, головная боль, ломота в теле, увеличение лимфоузлов. — Неврологические признаки: онемение лица, слабость в конечностях, светобоязнь, скованность затылочных мышц могут указывать на энцефалит или нейроборрелиоз.

Если прошло более 2 месяцев без симптомов — вероятность развития инфекции минимальна.

Простые правила защиты для горожан Одежда: светлая (клеща легче заметить), с длинными рукавами, штанины — заправлены в носки. Головной убор обязателен. Репелленты: средства с ДЭТА (диэтилтолуамид) или пикаридином наносите на одежду, а не на кожу. Обрабатывайте манжеты, воротник, пояс. Самоосмотр: каждые 15–20 минут прогулки проверяйте себя и детей, особенно подмышками, за ушами, на шее, в паху — клещи выбирают тёплые участки с тонкой кожей. Домашние животные: обрабатывайте питомцев ветеринарными репеллентами — они могут принести клеща на шерсти в квартиру. Вакцинация: если вы живёте или часто бываете в эндемичном регионе, обсудите с врачом прививку от клещевого энцефалита. Курс из 3 доз формирует защиту на 3 года.

«Клещи в парке — не повод отказываться от прогулок. Это повод быть осознанным. Знание простых правил, внимательность к своему телу и своевременное обращение к врачу сводят риски к минимуму. Помните: инфекция управляема, если действовать быстро и грамотно. При любых сомнениях — не ищите ответы в интернете, приходите на очный приём к врачу», — заключил инфекционист.

