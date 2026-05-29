Светится сама по себе: Физик подтвердил появление шаровой молнии в Подмосковье
Физик Эккердт допустил появление настоящей шаровой молнии в Мытищах
Обложка © chatgpt
В подмосковных Мытищах во время грозы сняли на видео светящийся шар, плавно перемещавшийся по небу. Ролик быстро разошёлся по соцсетям, а физик Кирилл Эккердт в беседе с Life.ru допустил, что на кадрах действительно может быть шаровая молния.
По словам эксперта, такой феномен существует, хотя его природа до конца не изучена. У учёных есть около 400 гипотез, но единого объяснения пока нет.
«В 2024 году физики МГУ смогли получить миниатюрные шаровые молнии в лаборатории, что стало важным научным доказательством реальности явления», — отметил наш собеседник.
Эккердт отметил, что без полноценной экспертизы видео нельзя на 100% подтвердить подлинность явления. Однако у объекта на записи есть характерные признаки:
- Шар движется плавно, непредсказуемо, может менять направление.
- Появляется во время или сразу после грозы.
- Светится самостоятельно (не отражает внешний свет).
- Существует несколько секунд или дольше.
«Поэтому по данным признакам мы можем утверждать, что на видео представлена шаровая», — заключил Эккердт.
Шаровая молния считается редким природным явлением. При встрече с таким объектом специалисты советуют не приближаться, не делать резких движений и не пытаться воздействовать на него.
