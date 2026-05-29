29 мая, 12:19

Светится сама по себе: Физик подтвердил появление шаровой молнии в Подмосковье

Физик Эккердт допустил появление настоящей шаровой молнии в Мытищах

Обложка © chatgpt

В подмосковных Мытищах во время грозы сняли на видео светящийся шар, плавно перемещавшийся по небу. Ролик быстро разошёлся по соцсетям, а физик Кирилл Эккердт в беседе с Life.ru допустил, что на кадрах действительно может быть шаровая молния.

По словам эксперта, такой феномен существует, хотя его природа до конца не изучена. У учёных есть около 400 гипотез, но единого объяснения пока нет.

«В 2024 году физики МГУ смогли получить миниатюрные шаровые молнии в лаборатории, что стало важным научным доказательством реальности явления», — отметил наш собеседник.

Эккердт отметил, что без полноценной экспертизы видео нельзя на 100% подтвердить подлинность явления. Однако у объекта на записи есть характерные признаки:

  • Шар движется плавно, непредсказуемо, может менять направление.
  • Появляется во время или сразу после грозы.
  • Светится самостоятельно (не отражает внешний свет).
  • Существует несколько секунд или дольше.

«Поэтому по данным признакам мы можем утверждать, что на видео представлена шаровая», — заключил Эккердт.

Сезон шаровых молний в Московском регионе начнётся в июне и продлится до августа
Шаровая молния считается редким природным явлением. При встрече с таким объектом специалисты советуют не приближаться, не делать резких движений и не пытаться воздействовать на него. Подробнее о том, как спастись от шаровой молнии, — в материале Life.ru.

Николь Вербер
