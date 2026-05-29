Светится сама по себе: Физик подтвердил появление шаровой молнии в Подмосковье

В подмосковных Мытищах во время грозы сняли на видео светящийся шар, плавно перемещавшийся по небу. Ролик быстро разошёлся по соцсетям, а физик Кирилл Эккердт в беседе с Life.ru допустил, что на кадрах действительно может быть шаровая молния.

По словам эксперта, такой феномен существует, хотя его природа до конца не изучена. У учёных есть около 400 гипотез, но единого объяснения пока нет.

«В 2024 году физики МГУ смогли получить миниатюрные шаровые молнии в лаборатории, что стало важным научным доказательством реальности явления», — отметил наш собеседник.

Эккердт отметил, что без полноценной экспертизы видео нельзя на 100% подтвердить подлинность явления. Однако у объекта на записи есть характерные признаки:

Шар движется плавно, непредсказуемо, может менять направление.

Появляется во время или сразу после грозы.

Светится самостоятельно (не отражает внешний свет).

Существует несколько секунд или дольше.

«Поэтому по данным признакам мы можем утверждать, что на видео представлена шаровая», — заключил Эккердт.

Шаровая молния считается редким природным явлением. При встрече с таким объектом специалисты советуют не приближаться, не делать резких движений и не пытаться воздействовать на него.