Погода в Москве и Подмосковье: почему резкое похолодание почти до 0 °C опасно для здоровья

Несмотря на солнечную погоду в конце прошлой недели, по данным Гидрометцентра России, 28-го и в ночь на 29 мая на страну обрушатся дожди, грозы и ветер до 17–22 м/с. В Приморском крае 28 мая прогнозируются сильный дождь, ветер 15–20 м/с и гроза. Неблагоприятные явления также ожидаются в Коми, Карелии, Ставропольском крае, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и на юге Тюменской области.

Мало кто знает, но такая резкая смена температуры после жары нередко становится сильным стрессом для человеческого организма. Life.ru рассказывает, как внезапное похолодание может повлиять на здоровье, чем оно опасно для дыхания, сердца и сосудов. А также мы обозначим группу риска и объясним, почему гипертоникам и людям с болезнями сердца нужно быть очень внимательными!

Что известно о погоде в Москве и Подмосковье?

В Москве и Московской области 28–29 мая ожидается сильное похолодание и дождливая погода. По прогнозу, 28 мая в Москве ночью будет около +4…+6 °C, по области +3…+8 °C. Днём в столице ожидается всего +9…+11 °C, в Подмосковье — +8…+13 °C. Возможен кратковременный дождь, ветер северо-западный и западный.

Уже 29 мая погода ухудшится вновь: минимальная температура будет составлять +5 °C. По области возможно понижение ночных значений до +1...+2 °C. Центральное УГМС также отмечало, что Московский регион находится в тыловой части циклона и под влиянием вторичных холодных фронтов, из-за чего погода становится дождливой, ветреной и заметно более холодной. Но как такая погода может повлиять на состояние человека?

Почему резкое похолодание опаснее обычной прохладной погоды?

Опасность резкого похолодания не только в низкой температуре как таковой. Важную роль играют влажность, ветер и неподходящая одежда. Роспотребнадзор предупреждает: при длительном пребывании на улице, особенно при высокой влажности и сильном ветре, переохлаждение можно получить даже при температуре около нуля.

В конце мая многие уже переходят на лёгкую одежду и не всегда учитывают, что дождь и ветер усиливают потерю тепла. В результате человек может замёрзнуть быстрее, чем ожидает. Особенно опасны: промокшая обувь, тонкая верхняя одежда, отсутствие головного убора, а также длительное ожидание транспорта или работа на улице. По рекомендациям экспертов, перед выходом на улицу нужно заранее смотреть прогноз, одеваться по погоде, выбирать свободную многослойную одежду, а верхний слой — влагостойкий и непродуваемый.

Как холод влияет на сердце и сосуды?

Холод заставляет организм сохранять тепло, для этого сосуды кожи, пальцев рук и ног сужаются. Такая реакция помогает уменьшить потерю тепла, но одновременно может повышать артериальное давление, учащать сердцебиение и заставлять сердце работать интенсивнее. Для здорового человека это чаще всего временная нагрузка. Но для людей с гипертонией, ишемической болезнью сердца, стенокардией, перенесённым инфарктом или инсультом резкая смена погоды может быть более рискованной.

Врачи отмечают, что холод вызывает сужение сосудов и коронарных артерий, что может повышать давление и увеличивать риск сердечно-сосудистых осложнений. Отдельный фактор риска — физическая нагрузка на холоде. Быстрая ходьба против ветра, перенос тяжестей, работа на улице или интенсивные тренировки в прохладную погоду могут усилить нагрузку на сердце.

Чем холод опасен для дыхания?

Холодный воздух может раздражать дыхательные пути. Особенно тяжело его переносят люди с астмой, хроническим бронхитом, ХОБЛ и другими заболеваниями лёгких. Холодный и сухой воздух способен вызывать сужение дыхательных путей, усиливать кашель, хрипы, одышку и ощущение нехватки воздуха. Проблема усиливается, если человек дышит ртом: воздух не успевает согреться и увлажниться, как это происходит при дыхании через нос. Поэтому в холодную и ветреную погоду людям с чувствительными дыхательными путями лучше закрывать нос и рот шарфом или маской, избегать резкой физической нагрузки на улице и иметь при себе назначенные врачом препараты.

Кто в группе риска заболеть при похолодании

В период резкого похолодания особенно внимательными должны быть пожилые люди, дети, беременные женщины, а также люди с хроническими заболеваниями. Роспотребнадзор отмечает, что дети не всегда могут правильно оценить своё состояние и вовремя заметить переохлаждение, а пожилые люди более чувствительны к воздействию низких температур.

К группе риска также относятся люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, хроническими болезнями сосудов нижних конечностей, заболеваниями лёгких, сниженным иммунитетом, физическим переутомлением. Риск переохлаждения повышают голод, курение, алкоголь, тесная одежда и обувь.

Симптомы, которые нельзя игнорировать

Обратиться за медицинской помощью нужно, если на фоне холода появились боль, давление или жжение в груди, выраженная одышка, сильная слабость, головокружение, нарушение речи, онемение руки или ноги, резкое повышение давления, перебои в работе сердца. Также признаками переохлаждения могут быть сильная дрожь, сонливость, спутанность сознания, замедленная реакция, нарушение координации.

Также нельзя игнорировать усиливающийся кашель, свистящее дыхание, приступ удушья, посинение губ, ощущение нехватки воздуха. Для людей с астмой, ХОБЛ и хроническими заболеваниями лёгких такие симптомы могут указывать на обострение. Но как же обезопасить себя от переохлаждения?

Что делать гипертоникам и людям с болезнями сердца?

Людям с гипертонией и сердечно-сосудистыми заболеваниями в дни резкого похолодания важно контролировать давление чаще обычного, не пропускать назначенные врачом препараты и избегать резких нагрузок на улице. Не стоит выходить из тёплого помещения сразу в лёгкой одежде: лучше одеваться слоями, защищать голову, шею и руки, а при дожде использовать непромокаемый верхний слой.

В случае если необходимо провести много времени на улице, желательно делать перерывы в тёплом помещении. Рекомендуется не оставаться без движения при первых ощущениях замерзания, но при этом не допускать чрезмерной нагрузки и потоотделения: влажная одежда усиливает переохлаждение. Также не следует употреблять алкоголь «для согрева»: он создаёт кратковременную иллюзию тепла, но усиливает теплоотдачу и мешает вовремя заметить признаки переохлаждения.

Однако стоит учитывать, что предсказать погодные явления со стопроцентной точностью невозможно. Но главное — быть готовым к резким изменениям температуры и наблюдать за своим состоянием.