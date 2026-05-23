Аномальная жара выдохлась: Погода искупает Москву в апрельско-майской прохладе
Синоптик Цыганков: В Москву идёт резкое похолодание до плюс двух ночью
Аномальное тепло в Москве уйдёт на следующей неделе — погода резко сменится на «апрельско-майскую»: похолодает, пойдут дожди и усилится ветер. Об этом 360.ru рассказал начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидрометцентра Анатолий Цыганков.
В воскресенье ещё сохранится тепло: воздух прогреется до +22…+24 градусов, будет переменная облачность.
«Уже в понедельник погода будет меняться радикально. Пройдётся в ночь с воскресенья на понедельник холодный фронт и принесёт ещё более холодный воздух. Если сейчас у нас температура где-то на пять градусов выше нормы, понедельник будет около нормы», — рассказал синоптик.
В начале недели ожидается облачная погода с прояснениями и умеренный дождь. В ночь на понедельник — +13…+18, днём около +20, северо-западный ветер до 15 м/с. Во вторник станет ещё холоднее, ветер усилится, возможны осадки.
В ночь на среду термометры покажут +4…+9, днём — +12…+17. В ночь на четверг — +2…+7, на пятницу — +3…+8. По словам Цыганкова, это типичная погода для конца апреля — начала мая.
