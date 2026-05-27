В Челябинске ураган повалил десятки деревьев и повредил порядка 15 машин

Мощный ураган проносится по Челябинску. На видео — дождь, ветер и гнущаяся растительность. В некоторых районах, особенно с действующими стройками, началась пылевая буря, а на центральной площади дерево упало на проезжую часть.

Непогода в Челябинске. Видео © Mash

Ветер сносит крыши и дорожные знаки. По прогнозам, ливень, град и ветер не покинут город как минимум до завтра. На текущий момент повалены десятки деревьев, повреждено около 15 автомобилей.

Ранее удар стихии перенесли курорты Кубани. В некоторых районах ливни подтопили домовладения, автомобили и разрушили часть пляжной инфраструктуры. Мы показывали видео с обстановкой на месте.