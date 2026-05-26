26 мая, 18:17

Машины под водой и разрушенный пляж: По курортам Кубани проносится непогода

Несколько курортов Краснодарского края залило мощным ливнем

Несколько курортов Кубани заливает мощным ливнем, последствия непогоды — на видео SHOT. В Архипо-Осиповке объявили режим ЧС локального характера из-за реки Тешебс, которая вышла из берегов на фоне сильных осадков. Вода прибывает на парковки с автомобилями, подтоплены два домовладения и трансформаторная станция.

В Тешебсе затопило пять домовладений, а в Джубге обрушилась набережная. В Бухте Инал разрушены пляж и торговые павильоны. В борьбе со стихией задействованы все экстренные службы. Предварительно, пострадавших нет.

Когда отмена рейса из-за ливня или снегопада реально принесёт компенсацию — объяснение юриста

Ранее непогода обрушилась на Сыктывкар. Осадки были настолько мощными, что на некоторых улицах образовались подтопления. Венцом разгула стихии стал град приличного диаметра.

Обложка © SHOT

Матвей Константинов
