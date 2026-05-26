Машины под водой и разрушенный пляж: По курортам Кубани проносится непогода

Несколько курортов Кубани заливает мощным ливнем, последствия непогоды — на видео SHOT. В Архипо-Осиповке объявили режим ЧС локального характера из-за реки Тешебс, которая вышла из берегов на фоне сильных осадков. Вода прибывает на парковки с автомобилями, подтоплены два домовладения и трансформаторная станция.

Разгул стихии на курортах Кубани. Видео © SHOT

В Тешебсе затопило пять домовладений, а в Джубге обрушилась набережная. В Бухте Инал разрушены пляж и торговые павильоны. В борьбе со стихией задействованы все экстренные службы. Предварительно, пострадавших нет.

Ранее непогода обрушилась на Сыктывкар. Осадки были настолько мощными, что на некоторых улицах образовались подтопления. Венцом разгула стихии стал град приличного диаметра.