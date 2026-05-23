23 мая, 19:10

Сыктывкар ушёл под воду после ливня с гигантским градом

Обложка © Telegram/Сыктывкар №1

Сыктывкар оказался во власти сильного ливня с крупным градом. Город затянули чёрные тучи, гремели грозы и вспыхивали яркие молнии.

Ссадки были настолько интенсивными, что на некоторых участках улиц образовались подтопления. В частности, вода скопилась на проезжей части на улице Коммунистической, аналогичная ситуация наблюдалась и в микрорайоне Емваль.

Град местами достигал размера с пинг-понговый мяч. В результате оказались повреждены некоторые припаркованные автомобили и разбиты стёкла.

На Дзержинск и Володарск в Нижегородской области тоже обрушился сильный град. Осадки начались резко — небо быстро затянуло тучами, после чего на землю посыпались крупные ледяные градины. Размер градин достигал величины грецкого ореха. Удар сопровождался сильным шумом: град буквально «барабанил» по крышам автомобилей. В результате у припаркованных машин появились вмятины, повреждены капоты и зафиксированы трещины на лобовых стёклах. Автовладельцы пытались защитить транспорт подручными средствами, однако спасти кузова от повреждений не удалось.

