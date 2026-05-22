Эффектными видео молнии и грозы делятся жители Москвы и Подмосковья
Обложка © Telegram / Москвач • Новости Москвы
Гроза с молниями добралась до запада Москвы и ближайшего Подмосковья вечером 22 мая. Кадрами непогоды делится Telegram-канал SHOT.
Гроза с молниями достигла запада Москвы вечером 22 мая. Видео © Telegram / SHOT
После 21:30 мск в районе Сколково небо затянулось серыми тучами. Через каждые 2–3 минуты наблюдались отблески молний, также слышались раскаты грома. Очевидцы зафиксировали вспышки возле Ярославского шоссе, улицы Обручева и других локациях. В некоторых районах области прошёл дождь и поднялся сильный ветер.
Кроме того, на территории Пушкинского городского округа выпал крупный град. Информация появилась в телеграм-канале «Подмосковье № 1».
На территории Пушкинского городского округа выпал крупный град. Фото © Telegram / Подмосковье № 1
Ранее в подмосковном Дмитрове зафиксировали грозовые явления с ливнем и градом. Об этом сообщил специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. В окрестностях Дмитрова прошла гроза с сильным ливнем и градом. Диаметр градин составлял от 0,5 до 1 сантиметра. Осадки сопровождались грозовой активностью и кратковременным усилением дождя. Метеорологи продолжают отслеживать развитие погодной ситуации в регионе.
