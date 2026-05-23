23 мая, 19:06

Град размером с грецкий орех побил машины в Дзержинске и Володарске

Обложка © Telegram / Подслушано Дзержинск

На Дзержинск и Володарск Нижегородской области днём 23 мая обрушился град размером с грецкий орех. Кадрами разгула стихии поделились местные паблики.

Очевидцы говорят, что всё случилось в один миг. Небо заволокло тучами, после чего на землю обрушились ледяные глыбы. Градины с жутким грохотом барабанили по крышам машин, пробивая вмятины в капотах и оставляя трещины на лобовых стёклах. Отчаявшиеся автовладельцы кидались прикрывать технику картонками и тряпками, но спасти кузовы от побоев не удалось.

Соцсети тут же наводнили снимки дворов, усыпанных белыми шариками, и искореженного металла. Синоптики связали ледяной обстрел с прохождением холодного атмосферного фронта. Информация о раненых, к счастью, отсутствует, зато хозяева изуродованных машин уже подсчитывают убытки. Коммунальщики и дорожная полиция сейчас оценивают последствия каприза погоды.

Ранее сообщалось, что на подмосковный Дмитров обрушилась гроза с ливнем и градом. Диаметр выпавших градин составлял от половины до одного сантиметра. Осадки шли стеной и сопровождались мощной грозовой активностью. Метеорологи продолжают отслеживать развитие погодной ситуации в регионе. Сообщений о серьёзных разрушениях или пострадавших не поступало.

Юлия Сафиулина
