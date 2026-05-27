27 мая, 10:45

Когда зонт бесполезен: Что выбрать для прогулок по городу в непогоду — гайд от «Роскачества»

Обложка © Life.ru

Столичный регион накрыли дожди, и самое время решить, что эффективнее при такой погоде защитит от осадков — зонт или дождевик. На этот вопрос Life.ru ответили в пресс-службе «Роскачества».


Выбирать способ защиты от дождя следует исходя из прогноза погоды: если ожидается ливень с сильным ветром — однозначно выбирайте дождевик. Для слабого дождя и безветренной погоды удобнее качественный зонт. Зонт — это оптимальное решение для коротких пеших прогулок в городе при умеренном ветре (до 5–7 м/с). Дождевик способен выдержать порывы ветра и обеспечивает полное укрытие всего тела, но важно не ошибиться с материалом.

Как выбрать зонт

Чтобы зонт действительно качественно служил, важно обращать внимание на каркас: он должен быть стальным, количество спиц — от 8 до 16, чем больше, тем устойчивее. Лучше выбрать зонт с куполом из эпонжа или сатина с водоотталкивающей пропиткой. Наиболее надёжны зонты-трости с большим количеством спиц и устройством «антиветер», которое выворачивает купол наизнанку, не позволяя порывам сломать спицы.

Как выбрать дождевик

Самые дешёвые модели из полиэтилена легко рвутся даже от случайного зацепа. Стоит отдавать предпочтение дождевикам из армированного ПВХ или полиуретана — они гораздо прочнее, но при этом остаются лёгкими. Ещё один надёжный вариант — нейлон или полиэстер с двухсторонней ПВХ-пропиткой. Главные признаки качественного дождевика: плотные, желательно проваренные швы, отсутствие резкого химического запаха, капюшон с кулиской или резинкой по лицу.

Александра Вишнякова
