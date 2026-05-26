Сериал «След Чикатило», но без Чикатило: дата выхода, сюжет, актёры и отзывы Оглавление Когда выходит: дата и график серий О чём сериал: «банда амазонок» и двое сыщиков в отпуске Вселенная Чикатило: откуда ноги растут Актёры и роли: кто есть кто Кто снимал Что говорят зрители и критики Реальная история: откуда взяли сюжет Часто задаваемые вопросы Стоит ли смотреть? Криминальный триллер «След Чикатило» стартовал в Okko 21 мая 2026-го. Рассказываем о сюжете, актёрском составе (Дмитрий Власкин, Юлия Афанасьева, Ольга Смирнова), связи со вселенной Чикатило и отзывах зрителей. Стоит ли смотреть новый спин-офф? 26 мая, 10:30 Сериал «След Чикатило» 2026-го — стоит ли смотреть. Обложка © Кадр из сериала «След Чикатило», режиссёр Гога Мамаджанян, сценарист Сергей Волков / Kinopoisk

Okko выпустил новую бомбу 21 мая. Криминальный триллер «След Чикатило» — третья часть в сериальной вселенной братьев Андреасян. Первой была «Чикатило» с Нагиевым, второй — «Тень Чикатило» — про ангарского маньяка. Теперь — про жестокую «банду амазонок» на трассах. Герои прошлых сезонов (Власкин и Афанасьева) собрались отдыхать — и попали в самое пекло.

Когда выходит: дата и график серий

Сериал стартовал 21 мая 2026 года. Выходит эксклюзивно на видеосервисе Okko.

Первый сезон состоит из 10 эпизодов; новые серии публикуются еженедельно по четвергам.

График:

1-я серия — 21 мая

2-я серия — 28 мая

3-я серия — 4 июня

4-я серия — 11 июня

5-я серия — 18 июня

6-я серия — 25 июня

7-я серия — 2 июля

8-я серия — 9 июля

9-я и 10-я серии — 16 и 23 июля.

Финал — в конце июля.

Важно: окончательная сетка может уточняться в карточке проекта.

О чём сериал: «банда амазонок» и двое сыщиков в отпуске

Действие — начало 2000-х, Ростовская область. Те самые места, где когда‑то орудовал Чикатило. Сейчас через них едут туристы к морю. Спешат по своим делам фуры. Но машины пропадают. Люди исчезают.

Главные герои — Виталий Витвицкий (Дмитрий Власкин) и его беременная жена Ирина Овсянникова (Юлия Афанасьева). Оба работали операми, раскрывали дело Чикатило. Теперь решили просто отдохнуть, съездить на море.

И вот едут они по трассе. Видят девушку. Окровавленную, без сознания, прямо на дороге. Ну как не помочь?

Помогли. И попали в заложники к банде.

Банда называется «Амазонки». Женщины работают в придорожных палатках — торгуют чебуреками, сувенирами, палёной водкой. А по ночам грабят и убивают водителей. Главаря зовут Оспа (Ольга Смирнова). Жестокая, хитрая, без тормозов.

В общем, двум бывшим операм придётся «вспомнить всё».

«След Чикатило» — будут ли новые герои. Фото © Кадр из сериала «След Чикатило», режиссёр Гога Мамаджанян, сценарист Сергей Волков / Kinopoisk

Вселенная Чикатило: откуда ноги растут

Для тех, кто не в курсе, — коротко:

«Чикатило» (2021–2022). Дмитрий Нагиев играл самого известного советского маньяка. Сериал о том, как его ловили. Рейтинг — 7,0 на «Кинопоиске». «Тень Чикатило» (2024). Спин-офф про ангарского маньяка Михаила Попкова. Многие ругали за сценарий, но визуал хвалили. «След Чикатило» (2026). Новый сериал. Самого Чикатило в кадре нет. Но его тень всё ещё висит над этими местами.

Вот такой киновселенной обзавёлся ростовский маньяк. Для него многовато чести, но как источник для кинотриллеров — многим зашло.

Актёры и роли: кто есть кто

Главные лица:

Дмитрий Власкин — Виталий Витвицкий, бывший опер, психолог.

— Виталий Витвицкий, бывший опер, психолог. Юлия Афанасьева — Ирина Овсянникова, его беременная жена, тоже бывший опер.

— Ирина Овсянникова, его беременная жена, тоже бывший опер. Ольга Смирнова — Оспа, главарь «банды амазонок».

— Оспа, главарь «банды амазонок». Николай Козак — Ковалёв, начальник угрозыска, полковник.

— Ковалёв, начальник угрозыска, полковник. Олег Каменщиков — Липягин, майор.

— Липягин, майор. Евгений Шириков — Горюнов, майор.

— Горюнов, майор. Георгий Мартиросян — министр.

Сериал «След Чикатило» — список серий. Фото © Кадр из сериала «След Чикатило», режиссёр Гога Мамаджанян, сценарист Сергей Волков / Kinopoisk

Власкин и Афанасьева уже играли этих персонажей в «Чикатило». Зрители их знают и любят. Смирнова — тёмная лошадка. Но судя по первым сериям, свою Оспу она сделала жутко убедительной.

Кто снимал

Продюсеры — братья Андреасян (Сарик и Гевонд) плюс Сергей Шишкин, Гавриил Гордеев. Те же, что и в прошлых частях.

Режиссёр — Гога Мамаджанян. Новое лицо во франшизе. До этого работал над сериалами «Медиатор», «Хрустальный». Свежий взгляд — не всегда плохо.

Сценарий — Сергея Волкова. Он участвовал в создании всех сериалов «чикатиловской вселенной», а также работал над проектами «Значит, нам туда дорога», «Великая», «Свидетель» и другими.

Оператор — Анатолий Симченко. Тот же, кто снимал 1-й сезон сериала «След Чикатило» (2026). Картинка должна быть на уровне.

Что говорят зрители и критики

Премьера была только 21 мая. Так что развёрнутых рецензий пока мало. Но первые отклики уже есть.

Что хвалят:

Атмосфера. Мрачно, грязно, страшно. Как в старых добрых детективах.

Игра Власкина и Афанасьевой. Их герои живые, уставшие, настоящие.

Операторская работа. Симченко не подвёл.

Что критикуют:

Темп. Первая серия раскачивается долго.

«Банда амазонок» пока прописана слишком схематично. Но это только начало.

«След Чикатило» расскажет о «банде амазонок». Фото © Кадр из сериала «След Чикатило», режиссёр Гога Мамаджанян, сценарист Сергей Волков / Kinopoisk

Один из зрителей на форуме Okko написал: «Жена Власкина бесит своим вечным «а вдруг», но это, кажется, задумка — показать беременную женщину в аду. Пока терпимо, посмотрим дальше».

Другой: «Оспа — огонь. Ждём, когда раскроется».

Рейтинги сериала пока только формируются.

Реальная история: откуда взяли сюжет

В основе сюжета — реальная история «банды амазонок», которая орудовала на юге России с 1998-го по 2013 год.

Лидеры — Инесса Тарвердиева и её сожитель Роман Подкопаев. В банде были дочь Инессы Виктория, её сестра Анастасия и муж Анастасии — действующий сотрудник ДПС Сергей Синельник.

Жертвы — водители-дальнобойщики, туристы, случайные попутчики. Трассы Ростовской области, Ставрополья, Калмыкии. Десять убийств, два покушения, десятки разбойных нападений и краж.

В 2023 году суд приговорил Инессу Тарвердиеву — к 24,5 года колонии, а Сергея Синельника — к пожизненному, так как он пользовался служебным положением.

Продюсеры подчёркивают, что проект — художественная драматизация, а не дословная реконструкция реальных событий. Сарик Андреасян прямо сказал: «Мы вдохновляемся, а не пересказываем». Так что смотрите как художественный вымысел на реальной основе — не больше.

«След Чикатило» — актёры и роли. Фото © Кадр из сериала «След Чикатило», режиссёр Гога Мамаджанян, сценарист Сергей Волков / Kinopoisk

Часто задаваемые вопросы

Где смотреть?

Только в Okko. По подписке или за отдельную плату — уточняйте в приложении.

Будет ли Нагиев (Чикатило)?

Нет. Его персонажа в кадре нет. Только упоминания.

Это реальная история?

Частично. Основано на реальных событиях, но много вымысла.

Можно смотреть, если не видел «Чикатило» и «Тень Чикатило»?

Да. Сюжет самостоятельный. Но пару отсылок к прошлым частям можно не понять.

Будет ли 2-й сезон?

Пока не объявляли. Скорее всего, решат по итогам первого.

Какой возрастной рейтинг?

Сериал имеет возрастной рейтинг 18+ — в нём присутствуют сцены насилия и шокирующие эпизоды.

Почему сериал называется «След Чикатило», если самого маньяка нет?

Название символическое. Создатели хотят показать, что преступный мир, который породил Чикатило, не исчез после его поимки, а трансформировался. Влияние его «следа» ощущается ещё долгие годы.

«След Чикатило» — почему так называется. Фото © Кадр из сериала «След Чикатило», режиссёр Гога Мамаджанян, сценарист Сергей Волков / Kinopoisk

Стоит ли смотреть?

Если вы любите мрачные российские детективы — да. Если вам зашли «Чикатило» и «Тень Чикатило» — тем более. Если ждёте динамичного экшена с первой минуты — первая серия может показаться несколько затянутой. Но вторая, говорят, уже намного динамичней.

Плюсы: атмосфера, игра Власкина и Афанасьевой, качественная операторка. Минусы: пока не хватает глубины антагонистов и темп провисает.

В общем, пробуйте. Третья серия выходит 4 июня — к тому моменту уже можно будет составить полное мнение. А пока ставьте напоминание по четвергам.

Авторы Андрей Соколов