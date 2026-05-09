Финал-бомба и чехарда с актёрами: фанаты в ярости от бардака в «Клюквенном щербете» Оглавление Актриса Селин Тюркмен уходит во второй раз От Фатиха до Доа: кого еще выгнали и заменили из сериала Почему сериал считают проклятым и аморальным Когда будет финал четвёртого сезона? Перестановки в актёрском составе, скандалы и реакция зрителей на знаменитый турецкий сериал «Клюквенный щербет» в 2026 году. Life.ru рассказывает о последних новостях сериала. 9 мая, 06:01 Селин Тюркмен сбежала, Фатиха поменяли. «Клюквенный щербет» превратился в зомби-сериал в 2026 году. Обложка © Кадр из сериала «Клюквенный щербет», режиссёр Кетджхе / Kinopoisk

Турецкие сериалы давно завоевали любовь зрителей по всему миру — и «Клюквенный щербет» (Kızılcık Şerbeti) не стал исключением. Однако за внешней драмой на экране скрываются не менее бурные события за кадром. Разберёмся, какие сюрпризы приготовили создатели проекта поклонникам в финале 4-го сезона.

Актриса Селин Тюркмен уходит во второй раз

Новости о переменах в актёрском составе «Клюквенного щербета» в период с 2025-го по 2026 год следуют одна за другой. И одна из самых громких касается Селин Тюркмен, воплотившей на экране образ Чимен. По данным турецкой журналистки и инсайдера Бирсен Алтунташ, актриса добровольно покидает проект. Последний раз зрители увидят её в 138-й серии — финальной серии 4-го сезона.

Интересно, что героиня Чимен останется в сюжете, но в 5-м сезоне её сыграет другая исполнительница. Продюсеры уже приступили к поискам подходящей актрисы.

Причины решения Селин пока официально не называются. Среди фанатов турдизи ходят разные версии. Одна из самых популярных — это желание актрисы сосредоточиться на юридической карьере. Недавно она получила диплом адвоката. По законам Турции нельзя совмещать съёмки в кино с адвокатской деятельностью.

Важно отметить, что это уже второй раз, когда Тюркмен уходит из сериала. Ранее её уход связывали с необходимостью продолжить обучение. Тогда после недолгого перерыва актриса присоединилась к съёмкам в проекте «Чёрная шелковица», но его досрочно закрыли. Некоторые зрители предположили, что учёба была лишь предлогом, а Селин искала более интересные роли.

В четвёртом сезоне Чимен вернулась после учёбы за границей. По сюжету она планировала приехать лишь на каникулы, но трагические события в семье заставили девушку остаться и поддержать близких.

От Фатиха до Доа: кого еще выгнали и заменили из сериала

Селин Тюркмен — не единственная звезда, покидающая проект в финале сезона. По информации инсайдеров, сценаристы пока не раскрывают полный список уходящих персонажей. И это снова вызвало бурю эмоций среди поклонников. Чимен стала одной из ключевых героинь, её полюбили. А теперь фанатов ждёт новая актриса.

Одним из первых в сериале заменили актёра Сеттара Танрыогена, сыгравшего Абдуллаха. Причиной его ухода в середине второго сезона стали проблемы со здоровьем. Его теперь играет Ахмет Мюмтаз Тайлан. Но тогда замена была оправдана. Съёмки надо было продолжать, а актёр попал в больницу в тяжёлом состоянии и на длительное время. Однако это лишь стало началом большой смены актёрского каста.

Шокирующим стал и уход Мюжде Узман, исполнившей роль Алев. Она ушла ради участия в другом проекте, хотя её героиня была на пике развития сюжета. Сценаристы экстренно поменяли планы и инсценировали её смерть при родах. Неоднозначно поклонники восприняли и уход Сибель Ташчиоглу. Её героиня Пембе была отрицательным персонажем, но именно она обострила все конфликты и всё было завязано вокруг неё. По сути, те же функции сейчас выполняет Салкым в исполнении Озге Борак (очередная жена Абдуллаха).

Затем грандиозным скандалом стал уход актрисы Сылы Тюркоглу, которая исполняла главную роль в сериале. Её героиня Доа покинула «Клюквенный щербет» после 113-й серии. По словам актрисы, персонаж перестал развиваться творчески и это вынудило её уйти по собственному желанию. Доа по сюжету погибла во время взрыва яхты, а на роль новой жены Фатиха взяли Серай Каю (Башак).

Но главной точкой негодования стала замена самого Фатиха. Актёр Догукан Гюнгёр, получивший огромную популярность за эту роль, был экстренно заменён из-за скандала с положительным тестом на наркотики. В Турции последние пару лет активно проверяют всех известных людей на запрещённые вещества и перекрывают им работу. Актёр со слезами на глазах прощался с коллегами по «Клюквенному щербету». Хотя плакали и фанаты.

Играть Фатиха продолжил Эмре Динлер, однако зрители встретили его холодно.

Почему сериал считают проклятым и аморальным

Конечно, поклонники сериала «Клюквенный щербет» начали массово негодовать. Их любимых героев активно убирают или заменяют. Из первоначального состава остались только считаные персонажи. Такого нет ни в одном другом турдизи.

Кроме того, сериал преследуют неудачи. Верховный совет по радио и телевидению Турции (RTÜK) неоднократно штрафовал «Клюквенный щербет» и даже приостанавливал съёмки на пять недель из-за сцен насилия (из сюжетной линии Нурсемы).

Часть аудитории требует закрыть проект, считая его «аморальным» и «проклятым». По сюжету уже всё перевернули с ног на голову, а вся драма и основная мысль сериала постепенно превращаются в настоящий абсурд. Однако, несмотря на многочисленную критику, он на удивление сохраняет высокие рейтинги.

Когда будет финал четвёртого сезона?

Заключительная серия четвёртого сезона «Клюквенного щербета» выйдет 29 мая 2026 года. Это будет 138-й эпизод. Инсайдеры говорят о финале-«бомбе», который может шокировать даже самых преданных зрителей.

После этого сериал уйдёт на летние каникулы, но не завершится полностью. Поклонникам остаётся только ждать и гадать, какие ещё повороты приготовили сценаристы и как изменится проект с новым актёрским составом в 5-м сезоне. Традиционно новые съёмки начинаются в конце лета, чтобы в сентябре выйти в эфир.

Авторы Кира Громова