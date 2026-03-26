Ханде Эрчел сейчас: почему арест постучался в её дверь и где она на самом деле

В марте 2026 года появились сообщения об аресте популярной актрисы Ханде Эрчел в Турции. Звезда сериала «Постучись в мою дверь» оказалась втянута в скандал с запрещёнными веществами. Что же на самом деле с Эрчел и какая последняя информация — в статье Life.ru. 26 марта, 12:07 Появились сообщения о том, что Генеральная прокуратура Стамбула выдала ордер на арест актрисы Ханде Эрчел.

Арест Ханде Эрчел в Турции в 2026 году: хронология событий

25 марта 2026 года в турецких СМИ появилась информация, что Генеральная прокуратура Стамбула выдала ордер на арест Ханде Эрчел — звезды популярного во всём мире сериала «Постучись в мою дверь». Актриса проходит по делу о незаконном обороте наркотических средств. Помимо неё в скандал угодили ещё 14 человек, в числе которых оказались бывшие руководители главных турецких футбольных клубов «Бешикташ» и «Галатасарай», модели Дидем Сойдан и Гюзиде Дуран, а также бизнесмены из влиятельной семьи Сабанджи — одной из богатейших в Турции.

По версии следствия, сама Эрчел могла участвовать в закрытых вечеринках, где употреблялись запрещённые вещества. В рамках того же дела ордер на арест выдан и её бывшему возлюбленному, бизнесмену Хакану Сабанджи. Так как оба они находились за границей, задержать их сразу правоохранительным органам не удалось.

Об ордере актриса узнала из новостей, по крайней мере так она заявила сама. За границей же Эрчел, по её же словам, находилась в связи с прохождением учёбы. И хотя Ханде в своих соцсетях объявила, что уже возвращается на родину, чтобы всё прояснить, пока никаких данных о том, действительно ли она прилетела в Турцию и была ли там задержана, нет.

«Я человек, который любит свою страну, доверяет своему государству и турецкому правосудию. Верю, что ситуация прояснится в кратчайшие сроки», — поделилась актриса на своей страничке.

Ханде Эрчел и Хакан Сабанджи. Фото © ТАСС / picture alliance / Rocco Spazian

Биография Ханде Эрчел

Ханде Эрчел родилась 24 ноября 1993 года в турецком городе Бандырма, в семье торговца Каи Эрчела и домохозяйки Айлин Эрчел. Она была вторым ребёнком — у неё есть сестра Гамзе, которая старше её на год.

Как делилась сама актриса, в детстве она была очень активной и нередко проявляла свои актёрские способности, выступая перед своими родителями. Также девочка посещала актёрские кружки и принимала участие в конкурсах красоты.

В 2012 году заняла второе место на конкурсе красоты Miss Civilization of the World, проходившем в Баку. Окончила факультет традиционного турецкого искусства Университета изящных искусств имени Мимара Синана.

Карьеру начинала с модельных контрактов и небольших ролей в сериалах. Широкую известность ей принесли проекты «Дочери Гюнеш» и «Любовь не понимает слов». Прорывной стала роль Эды Йылдыз в сериале «Постучись в мою дверь» (2020–2021), который стал международным хитом.

Среди других работ — сериалы «Чёрная жемчужина», «Кольцо», «Азизе», «Совершенно другой», а также фильм «Опьянённые любовью» (2024)

Фото © «Дочери Гюнеш», режиссёр Садуллах Джелен, сценарист Дженк Богатур / Kino-teatr

Лучшие сериалы и фильмы с Ханде Эрчел

Конечно, самым известным сериалом, в котором сыграла Ханде Эрчел, является «Постучись в мою дверь», выходивший в 2020-2021 годах и сделавший её известной во всём мире. На «Кинопоиске» рейтинг у сериала аж целых 8,1 балла. Кстати, посмотреть его можно там же, на КП. Это история о студентке, которая заключает сделку с архитектором Серканом Болатом.

Ещё одна роль, которая принесла актрисе популярность в Турции, ещё до международного хита, это игра в сериале «Любовь не понимает слов» (2016–2017). История о конфликте между девушкой и бизнесменом, который перерастает в любовь. Этот сериал можно посмотреть на ИВИ. Рейтинг на КП — 7,6.

Но девушка сыграла не только в этих двух проектах, у неё немаленький послужной список.

«Совершенно другой»

«Дочери Гюнеш»

«Чёрная жемчужина»

«Кольцо», «Азизе»

«Опьянённые любовью»

«Оставь это ветру»

«Два мира, одно желание» и другие.

Фото © «Постучись в мою дверь», режиссёры Алтан Дёнмез, Эндер Михлар, Юсуф Пирхасан, сценаристы Эрдем Ачикгёз, Ешим Чытак, Дилек Иигюн / Kinopoisk

Новые проекты Ханде Эрчел: что ждать в 2026 году

По последним данным, официально подтверждённых новых проектов у актрисы не было. В начале марта появились слухи о том, что Эрчел попробует себя в роли сценариста, но эта информация так и не получила официального подтверждения.

Ситуация с уголовным делом может повлиять на будущие контракты и съёмки, так как расследование и судебные процедуры могут занять значительное время.

Личная жизнь Ханде Эрчел

Ханде Эрчел и Керем Бюрсин. Фото © «Постучись в мою дверь», режиссёры Алтан Дёнмез, Эндер Михлар, Юсуф Пирхасан, сценаристы Эрдем Ачикгёз, Ешим Чытак, Дилек Иигюн / Kinopoisk

В 2021 году актриса подтверждала отношения с актёром Керемом Бюрсином, партнёром по сериалу «Постучись в мою дверь». Пара рассталась в 2022 году. С декабря 2022 года Эрчел встречалась с бизнесменом Хаканом Сабанджи, но в конце 2025 года стало известно о расставании пары. Есть ли кто-то у девушки сегодня, информации нет.

В свободное время Ханде увлекается живописью и лепкой из глины, а ещё актриса очень любит собак — у неё два питомца.

Кроме того, девушка является послом организации «Жизнь без рака» после смерти её матери от этого заболевания в 2019 году.

Скандалы с Ханде Эрчел

Нынешний скандал не единственный, в который попадала актриса.

В 2018 году турецкие блогеры Бурак Алтындаг и Альп Кылынч опубликовали видео, в котором высмеяли внешность актрисы, сравнив её лицо с «лепёшкой». Эрчел тогда подала на них в суд, и суд признал высказывания блогеров оскорбительными, обязав их выплатить компенсацию за моральный ущерб.

В 2024 году, во время священного месяца Рамадан, актриса опубликовала в соцсетях фотографии с десертами из поездки в Японию. Это вызвало волну критики со стороны консервативной части турецкой публики, которая обвинила её в неуважении к традициям.

Было ещё немало слухов и разговоров вокруг её личной жизни и отношений с мужчинами, но в это мы погружаться не будем, так как никаких подтверждённых фактов не было, всё держалось на уровне разговоров, обсуждений и заголовков в жёлтой прессе.

Интересные факты о Ханде Эрчел

И в завершение несколько интересных фактов об актрисе, которые вы наверняка не знали.

В переводе имя Ханде означает «смех» или «улыбка».

Она мечтает сыграть Анну Каренину в будущей экранизации романа Льва Толстого.

У Ханде есть собственный способ воплощения желаний в реальность: она трижды называет то, чем хочет обладать, находясь наедине с собой.

Девушка успокаивает себя, сжигая вещи, — огонь помогает ей справиться с приступами злости

Заключение

Пока что дело Ханде Эрчел находится на стадии расследования. И хотя актриса заявила о готовности сотрудничать со следствием, ситуация может иметь большие последствия для её карьеры и публичных выступлений.

Для получения актуальной информации важно следить за официальными заявлениями турецких правоохранительных органов и новостями в авторитетных СМИ.

Авторы Андрей Ананьев