Жители Новой Москвы получили от зимы прощальный подарок в виде мощного града

Новая Москва после ливня и града на несколько минут переместилась обратно в зиму. Дороги, парковки и уже зелёные газоны покрыло белым слоем ледяных шариков. Кадрами поделился телеграм-канал «Москва — это интересно».

Град в российской столице. Видео © Telegram / Москва — это интересно

Первой под удар попала Новая Москва. В Троицке после сильного града трасса быстро побелела, а машины двигались по ней так, будто на дворе не конец мая, а февраль.

На других видео видно, как град засыпал крыши, дворы, автомобили и зелёные газоны. Особенно необычно это смотрится на фоне летних деревьев: асфальт и машины припорошены белым, а вокруг — густая майская зелень.

Ранее Life.ru сообщал, что москвичей в последние дни мая тоже может ждать погодный сюрприз. Синоптики не исключают мокрый снег, однако он будет идти вместе с дождём и, скорее всего, растает ещё в воздухе, не долетев до земли.