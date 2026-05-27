27 мая, 08:42

Снег до 74 сантиметров: Четверть территории России всё ещё не вышла из зимы

Обложка © Life.ru

К началу лета снег по-прежнему покрывает около четверти территории России. Об этом РИА «Новости» сообщила ведущий сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова.

По её данным, в конце мая снежный покров сохраняется на Новой Земле, Северном Урале, в Красноярском крае и на севере Якутии. В этих районах высота снега достигает от 30 до 73 сантиметров.

Также снег остаётся на юге Таймыра, северо-востоке ЯНАО, в Магаданской области, Забайкалье, отдельных районах Иркутской области и Бурятии. На Чукотке местами лежит до полуметра снега, а на Камчатке сугробы достигают 74 сантиметров. При этом на Камчатке, несмотря на снежный покров, уже объявлена высокая пожарная опасность.

Москве придётся подождать тепла: «Часовой погоды» назвал сроки возвращения жары

Ранее Life.ru рассказывал, что жители Москвы тоже могут получить внезапный сюрприз от погоды. По словам синоптиков, в последние дни мая высока вероятность выпадения снега в столице, однако он будет смешиваться с дождём и даже не коснётся земли.

