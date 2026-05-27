Снег до 74 сантиметров: Четверть территории России всё ещё не вышла из зимы

К началу лета снег по-прежнему покрывает около четверти территории России. Об этом РИА «Новости» сообщила ведущий сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова.

По её данным, в конце мая снежный покров сохраняется на Новой Земле, Северном Урале, в Красноярском крае и на севере Якутии. В этих районах высота снега достигает от 30 до 73 сантиметров.

Также снег остаётся на юге Таймыра, северо-востоке ЯНАО, в Магаданской области, Забайкалье, отдельных районах Иркутской области и Бурятии. На Чукотке местами лежит до полуметра снега, а на Камчатке сугробы достигают 74 сантиметров. При этом на Камчатке, несмотря на снежный покров, уже объявлена высокая пожарная опасность.

Ранее Life.ru рассказывал, что жители Москвы тоже могут получить внезапный сюрприз от погоды. По словам синоптиков, в последние дни мая высока вероятность выпадения снега в столице, однако он будет смешиваться с дождём и даже не коснётся земли.