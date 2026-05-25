25 мая, 16:46

Зима устроит москвичам сюрприз и снова наведается в столицу

Синоптик Ильин допустил выпадение снега в Москве и области в конце мая

Обложка © Life.ru

В последние дни мая в столичном регионе высока вероятность выпадения снега. Об этом рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

По словам специалиста, такая ситуация может сложиться в некоторых районах области, где на фоне общего похолодания возможны небольшие снежные осадки. Синоптик отметил, что снег будет смешиваться с дождём и быстро таять, не достигая земли.

«Там, где достигнет, сразу растает — подстилающая поверхность ещё достаточно тёплая», — пояснил Ильин в беседе с «Москвой 24».

Он добавил, что на текущей неделе среднесуточные температуры в регионе будут на шесть-семь градусов ниже нормы. Причина — влияние полярно-арктического циклона, который сейчас находится над Архангельской областью.

Во вторник, 26 мая, столбики термометров опустятся до 12–17 градусов в области. В четверг и пятницу температура будет колебаться в пределах 8–13 градусов. Минимальные ночные показатели в Подмосковье 28 и 29 мая составят от двух до семи градусов, а в столице — от пяти до семи.

Ранее о том, что в четверг в Московском регионе местами ожидается мокрый снег, предупреждал и специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец, правда по его прогнозу столицу осадки не затронут. Погода в конце недели сохранится нестабильной, осадки в виде снега с дождём могут затронуть лишь окраинные территории Подмосковья, тогда как Москва, по предварительным расчётам, останется вне зоны их влияния.

Юрий Лысенко
