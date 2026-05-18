Весна отступает: Кузбасс и Красноярский край накрыло снегом за 1,5 недели до лета

В регионы Сибири пришёл неожиданный для середины мая снег. Осадки накрыли Кузбасс и Красноярский край, где на фоне похолодания резко ухудшилась погода. Об этом пишут местные телеграм-каналы «Новости Красноярска и Края» и «Регион 42 | Кузбасс».

В Кемеровской области началась метель, из-за которой на дорогах снизилась видимость. После прихода холодных воздушных масс глава региона Илья Середюк поручил частично возобновить отопление в социальных учреждениях и жилых домах.

По прогнозам, непогода задержится до конца недели. Дожди в Кузбассе будут сменяться снегом, а температура останется ниже привычных для мая значений.

Майский снегопад прошёл и в Красноярском крае, но большая часть осадков уже растаяла. В течение рабочей недели днём ожидается плюс 9–14 градусов, ночью — около 3–5 градусов тепла.

Краткое потепление прогнозируют 20 мая: воздух может прогреться до плюс 18 градусов. Однако уже после этого столбики термометров снова опустятся.

Ранее буран и штормовой ветер накрыли Магаданскую область. 15 мая там наблюдались порывы ветра до 20 метров в секунду, а также снегопад. Из-за сильного ветра временно ограничили работу паромной переправы через реку Яна в Ольском округе.