Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

17 мая, 15:37

В Кузбассе отменили завершение отопительного сезона из-за похолодания

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DimaBerlin

Губернатор Кемеровской области Илья Середюк распорядился частично возобновить подачу отопления в социальные учреждения и жилые дома из-за затяжного похолодания. О своём решении глава региона сообщил в телеграм-канале.

По его словам, по прогнозу как минимум всю следующую неделю в Кузбассе сохранится холодная погода с дождями, а местами ожидается даже мокрый снег. Середюк провёл оперативный штаб и дал указание главам муниципалитетов незамедлительно запустить тепло там, где сохранена циркуляция в магистральных сетях.

«Там, где сохранена циркуляция в магистральных теплосетях, надо возобновить подачу отопления не только в социальные учреждения, но и в жилой фонд. Провёл оперативный штаб и поручил главам территорий незамедлительно организовать работу с ресурсоснабжающими организациями и информировать жителей по срокам запуска тепла», — написал он.

В Москве начали поэтапно отключать отопление

Ранее сообщалось, что в России начал действовать новый ГОСТ, устанавливающий требования к оборудованию для автоматического управления отоплением в многоквартирных домах. Стандарт охватывает устройства для поквартирного подключения к централизованной системе отопления. Такое оборудование позволяет удалённо задавать температуру, переключать режимы обогрева и вести поквартирный учёт расхода тепла.

Юлия Сафиулина
