День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 мая, 09:08

В Москве начали поэтапно отключать отопление

Обложка © DALL-E / Life.ru

Обложка © DALL-E / Life.ru

В Москве начали отключать отопление. Решение приняли после того, как в столице установилась необходимая температура наружного воздуха. Как сообщил столичный комплекс городского хозяйства, работы стартовали 6 мая и будут проходить поэтапно.

Всего отопление предстоит отключить более чем в 74 тысячах зданий. Среди них — свыше 34 тысяч жилых домов. Сначала тепло начнут убирать в промышленных и административных зданиях. Затем очередь дойдёт до жилого фонда.

После этого отопление отключат в школах, детских садах и медицинских учреждениях. Такой порядок используют, чтобы социальные объекты не остались без тепла раньше времени.

Москвичей призвали не оставлять питомцев в машине в жару
Москвичей призвали не оставлять питомцев в машине в жару

Обычно завершение отопительного сезона в Москве связано с устойчивым потеплением. Власти ориентируются не на один тёплый день, а на температурные условия, которые позволяют безопасно начать отключение.

Для жителей это означает, что батареи в домах будут остывать не одновременно. В разных районах и зданиях процесс может занять несколько дней.

Минувшая ночь в Москве вошла в тройку самых тёплых с 1879 года
Минувшая ночь в Москве вошла в тройку самых тёплых с 1879 года

Самые актуальные новости о городе, транспорте и москвичах — в разделе «Москва» на Life.ru.

BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Общество
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar