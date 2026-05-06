В Москве начали поэтапно отключать отопление

В Москве начали отключать отопление. Решение приняли после того, как в столице установилась необходимая температура наружного воздуха. Как сообщил столичный комплекс городского хозяйства, работы стартовали 6 мая и будут проходить поэтапно.

Всего отопление предстоит отключить более чем в 74 тысячах зданий. Среди них — свыше 34 тысяч жилых домов. Сначала тепло начнут убирать в промышленных и административных зданиях. Затем очередь дойдёт до жилого фонда.

После этого отопление отключат в школах, детских садах и медицинских учреждениях. Такой порядок используют, чтобы социальные объекты не остались без тепла раньше времени.

Обычно завершение отопительного сезона в Москве связано с устойчивым потеплением. Власти ориентируются не на один тёплый день, а на температурные условия, которые позволяют безопасно начать отключение.

Для жителей это означает, что батареи в домах будут остывать не одновременно. В разных районах и зданиях процесс может занять несколько дней.