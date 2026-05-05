Москвичей призвали не оставлять питомцев в машине в жару

Дептранс Москвы обратил внимание автомобилистов на смертельную угрозу для домашних животных, которых хозяева оставляют в закрытых машинах в жаркую погоду. Даже короткая стоянка под солнцем приводит к тому, что питомец получает тепловой удар, задыхается без кислорода и впадает в сильнейший стресс.

Как уточнили в телеграм-канале ведомства, проблема в том, что салон легковушки нагревается за считаные минуты. Из-за нехватки воздуха перепуганное животное нередко прячется под сиденьем, и тогда эвакуаторщики могут попросту не заметить его при отбуксировке нарушителя.

С начала года инспекторы МАДИ уже пять раз обнаруживали собак и кошек в автомобилях, припаркованных под запрещающими знаками, и все нарушители получили штрафы.

Вице-мэр Москвы Максим Ликсутов настоятельно попросил водителей не рисковать жизнями питомцев, парковаться только в разрешённых местах и ни в коем случае не запирать их в раскалённом салоне. По его словам, это правило становится особенно важным, когда на улице стоит тёплая погода.

