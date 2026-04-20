Закон на поводке: В ГД перечислили породы собак, которым запрещено гулять без намордника

Есть 12 пород собак, которые, согласно российским законам, обязательно должны быть в наморднике на каждой прогулке. Все виды в беседе с Life.ru назвал депутат Госдумы Владимир Бурматов и объяснил, чем грозит нарушение этих правил и какая ответственность ждёт хозяев за своих питомцев.

12 опасных пород

Согласно постановлению правительства, к потенциально опасным породам относятся: Акбаш — турецкая пастушья собака с белоснежной шерстью, которую изначально разводили для защиты отар от волков. Американский бандог — гибрид мастифа и питбультерьера, выведенный специально для охранных целей. Амбульдог — мощная американская порода, созданная для травли быков. Бразильский бульдог — крупная порода, отличающаяся сильным характером и охранными качествами. Булли кутта — пакистанская порода, считающаяся одной из самых агрессивных в мире. Алапахский чистокровный бульдог (отто) — порода, выведенная в американском штате Джорджия для охраны плантаций. Бандог — общее название для различных гибридов бойцовых пород. Волкособы — гибриды волка и собаки, представляющие наибольшую опасность из-за дикой крови. Волкособачьи гибриды — все виды скрещиваний волков с домашними собаками. Гуль-донг — пакистанская порода, выведенная специально для собачьих боёв. Питбульмастиф — гибрид, сочетающий силу мастифа с упорством питбультерьера. Северокавказская собака — аборигенная порода Кавказа, отличающаяся независимым характером. А также метисы этих пород.

Большинству наших людей они не встречались ни разу в жизни. Владимир Бурматов Депутат Государственной думы

Наш собеседник напомнил, что российское законодательство не предусматривает никакого разделения на опасных и неопасных собак. По его мнению, это правильный подход: опасной может быть собака любой породы, за которой не следит хозяин. Например, недавно в Подмосковье такса загрызла насмерть месячного ребёнка.

При этом их нет в списке опасных пород — это собака, которая на первый взгляд никому вреда причинить не может. Но она забралась в люльку, где лежал месячный малыш, и загрызла его насмерть. Всё закончилось трагедией и уголовным делом в отношении владельцев, которые за ней не уследили.

Такса в наморднике, которая бы не загрызла младенца. Фото © Shutterstock / FOTODOM / SM-BG

Не следить за своей собакой — преступление

Не следить за своей собакой — это уголовное преступление. Всё очень серьёзно. Это не просто административка и штраф. Если ваша собака на кого-то нападёт, покусает или, не дай бог, загрызёт насмерть — вас посадят. Владимир Бурматов Депутат

Есть две уголовные статьи: «Причинение вреда по неосторожности» и «Причинение смерти по неосторожности». В таких ситуациях неважно, какой породы собака: если она напала на человека или другую собаку, то для владельца — например, отправившего её на самовыгул, для него всё закончится уголовным делом.

Собака на самовыгуле. Фото © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Относиться к этому надо очень серьёзно — мы в ответе за тех, кого приручили. Опаснее та собака, чей владелец за ней не следит, отпустил на самовыгул, не обеспечил поводок, ошейник, а при необходимости — намордник, резонно заметил парламентарий. Хозяин должен контролировать своё животное всегда — так написано в законе, исключений не бывает. Но вот те 12 пород должны быть в наморднике всегда и везде.

Штрафы за выгул

Штрафы установлены за нарушение порядка выгула. Их устанавливают муниципалитеты, поэтому в разных городах они разной величины. В основном в пределах 5000 рублей. Но опять же, если собака кому-то причинит вред, штрафом отделаться не выйдет, обратил внимание Бурматов.

По мнению депутата, лучше всего везде держать свою собаку на поводке и в ошейнике — это базовый минимум. Если это маленькая собачка, можно держать на руках — так ей не сможет причинить вред другая собака. Тут надо заботиться и о животном. Если собака крупная, намордник тоже не помешает. Главное — помнить, что это ответственность хозяина. Если собака причинит вред любому человеку или другому животному, отвечать будет владелец. И ответственность будет очень серьёзной.

Прилежная сиба-ину на поводке и шлейке. Фото © freepik

«Я бы рекомендовал максимально перестраховаться. Если у вас собака крупной породы — обязательно надевайте намордник. Если средних размеров — как минимум ошейник и поводок. Это может спасти жизнь вашему животному, потому что сейчас очень много собак травят, разбрасывая яды. Животное не всегда может себя контролировать, учуяв запах. Защитить его — это вопрос контроля. Без поводка собака может сорваться, попасть под машину или убежать. Если она на поводке и в ошейнике, шансов уберечь её гораздо больше. Поэтому лучше всегда контролировать своё животное», — подытожил депутат.

