Бродячие псы искусали школьника на детской площадке в Приангарье

В Иркутской области разбираются в нападении стаи бездомных собак на ребёнка. Как пишет kp.ru, всё произошло 16 апреля в городе Зима, когда девятилетний мальчик гулял со старшим братом на детской площадке у школы.

По словам Ольги, мамы детей, в какой-то момент мальчик решил обойти площадку, и тут на него пошла рыжая собака. Ребёнок испугался, стал пятиться назад и бросился прочь, но животное сорвалось с места. Через мгновение их было уже три. Брат ринулся на помощь, но школьника уже успели покусать за левую ногу.

«Прокус с двух сторон, есть царапины», — вспоминает Ольга.

Скорую вызвала местная жительница, которая выбежала на крики. Плачущего мальчика довели до лавки, где дождались врачей. В больнице пострадавшему назначили перевязки и курс уколов. Восстановление займёт минимум две недели. Учёбе это не помешает — парень на каникулах. Однако тренировки по лёгкой атлетике придётся отложить, признаёт женщина.

Родители сразу поехали на место нападения. Во время общения с местными та самая рыжая дворняга стала проявлять агрессию. По словам местных жителей, животные бездомные, но прикормленные — так они обосновались в районе. Они нередко проявляют агрессию по отношению к людям. При этом муниципальные власти уже полтора года бомбят обращениями, но толку нет.

Однако дело явно сдвинулось с мёртвой точки. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Халатность». О задержаниях пока не сообщалось.

Раны, полученные ребёнком при нападении бродячих собак в Иркутской области. Коллаж © kp.ru

Ранее депутаты иркутского ЗакСа поддержали в первом чтении законопроект о регулировании численность бродячих собак. «За» проголосовал 31 парламентарий. В случае окончательного принятия безнадзорных животных начнут отлавливать и помещать в приюты, а особо агрессивных — усыплять.