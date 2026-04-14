На МКАДе едва не погибла сбежавшая от хозяев собака

На МКАДе едва не погибла собака, сбежавшая от своих хозяев. Животное металось по проезжей части, попало под колесо автомобиля и не могло понять, как выбраться на обочину. В итоге питомец всё же убежал в лес в сторону Коммунарки и Бутово. Моменты метаний собаки попали на видео, ролик завирусился в Telegram.

Очевидцы сообщают, что пёс сильно ранен. Неравнодушные люди сейчас ищут его, чтобы оказать помощь. В Московской области в реестре домашних животных зарегистрировано более 50 тысяч особей. Учёт обязателен для собак и помогает находить потерявшихся: нашедший может обратиться в госветклинику, где проверят чип и свяжут с хозяином. Регистрация бесплатна, но установка чипа оплачивается отдельно.

Ранее в Свердловской области у дороги обнаружены почти 50 мёртвых собак, которые, предположительно, погибли ещё зимой и были скрыты снегом. Местные жители связывают это с недавно закрытым пунктом кратковременного содержания в Камышлове: у большинства псов удалены бирки из ушей, что указывает на связь с этой организацией.