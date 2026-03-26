В Подмосковье пропавшую собаку нашли благодаря микрочипу

В Павлово-Посадском городском округе микрочип помог вернуть домой собаку, потерявшуюся во время прогулки. Об этом инциденте рассказали в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области, передаёт «Радио 1».

Местный житель заметил на улице метиса некрупного терьера без владельца и не прошёл мимо. Мужчина забрал животное к себе, а затем отвёл в частную ветеринарную клинику для осмотра и проверки чипа.

В клинике подтвердили наличие идентификатора, но сразу установить хозяина не удалось. Тогда находчик подал заявку на регистрацию через региональный портал госуслуг. При проверке данных специалисты выяснили, что пёс уже внесён в реестр. Благодаря этому оперативно нашли настоящих владельцев, которые давно разыскивали своего питомца.

В министерстве пояснили, что уникальный код, содержащийся в микрочипе, присваивается каждому животному. При регистрации в базу вносят сведения о владельце и его контактные данные. В подобных ситуациях это позволяет сопоставить информацию и быстро вернуть питомца домой.

В Московской области в реестре домашних животных зарегистрировано уже более 50 тысяч особей. Учёт помогает не только вести статистику, но и разыскивать потерявшихся. Нашедшему достаточно обратиться в государственную ветклинику, где специалисты проверят наличие чипа и помогут связаться с хозяином.

Процедура в Подмосковье обязательна для собак, но по желанию владельцев на учёт можно поставить и других домашних животных. Регистрация проводится бесплатно в государственных ветеринарных учреждениях региона или через областной портал госуслуг. Установка чипа оплачивается отдельно.

