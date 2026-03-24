24 марта, 17:30

Семь собак в Китае сбежали от похитителей и вернулись домой, пройдя 17 км

В Китае семь похищенных собак смогли сбежать от торговцев и самостоятельно вернуться домой. История произошла в провинции Цзилинь и быстро разлетелась по соцсетям. Об этом пишет South China Morning Post.

Семь собак сбегают от похитителей в Китае. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ thesocialmediatimes_

Очевидцы заметили животных на трассе — они шли вместе, не бросая раненую немецкую овчарку. Впереди бежал корги, который постоянно оглядывался, будто проверяя, все ли рядом. Также в стае шли золотистые ретриверы, лабрадор и пекинесы. В итоге все семь собак вернулись к своим хозяевам из трёх семей. Видео их «побега» набрало сотни миллионов просмотров и вызвало обсуждение защиты животных.

По данным волонтёров, собак перевозили на убой, но им удалось выбраться из грузовика. Добровольцы с помощью дрона отследили маршрут и помогли животным добраться до деревни примерно в 17 километрах от места обнаружения.

Ранее Life.ru показывал, как в Приангарье спасают истощённого медвежонка. Его нашли рядом с железной дорогой. Он был обезвожен и сразу попал под пристальное наблюдение специалистов. Рядом с местом обнаружения медведицу не нашли.

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / thesocialmediatimes_

Полина Никифорова
