Семь собак в Китае сбежали от похитителей и вернулись домой, пройдя 17 км

В Китае семь похищенных собак смогли сбежать от торговцев и самостоятельно вернуться домой. История произошла в провинции Цзилинь и быстро разлетелась по соцсетям. Об этом пишет South China Morning Post.

Семь собак сбегают от похитителей в Китае.

Очевидцы заметили животных на трассе — они шли вместе, не бросая раненую немецкую овчарку. Впереди бежал корги, который постоянно оглядывался, будто проверяя, все ли рядом. Также в стае шли золотистые ретриверы, лабрадор и пекинесы. В итоге все семь собак вернулись к своим хозяевам из трёх семей. Видео их «побега» набрало сотни миллионов просмотров и вызвало обсуждение защиты животных.

По данным волонтёров, собак перевозили на убой, но им удалось выбраться из грузовика. Добровольцы с помощью дрона отследили маршрут и помогли животным добраться до деревни примерно в 17 километрах от места обнаружения.

