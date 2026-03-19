Не пойду на ручки, давай играть: Овчарка чуть не сорвала работу полиции на месте взрыва в Москве
В Москве служебная овчарка чуть не сорвала обследование места взрыва у отделения Россельхозбанка. Вместо работы она хотела играть и облизывать кинологов.
Відео © Life.ru
На место происшествия, где взрыв оставил после себя выбитые стекла и россыпь осколков, прибыла команда кинологов с четвероногим помощником. Чтобы уберечь свою пушистую сотрудницу от острых краев, её подняли на руки, готовясь провести внутрь. Но у юной служительницы правопорядка были свои, куда более игривые намерения. Возможно, она видела в действиях людей забаву, и, вырываясь, стремилась к каждому, чтобы одарить его радостным «поцелуем». Усмирив свой пыл, овчарка, наконец, взялась за дело и с присущим ей рвением выполнила свою миссию.
Напомним, днём 19 марта на севере Москвы прогремел взрыв в отделении Россельхозбанка на улице Менжинского. В результате выбило окна и разрушило предбанник. Как выяснили правоохранители, инцидент устроил 15-летний подросток. Злоумышленники обманули его и убедили поджечь банкомат с помощью горючей жидкости. В результате неосторожных действий юноша сам пострадал от огня — с ожогами разной степени тяжести он доставлен в больницу. Медики борются за его жизнь. Столичные следователи возбудили уголовное дело по двум статьям — умышленное уничтожение имущества и хулиганство. На месте работают криминалисты и оперативники, назначены экспертизы.
