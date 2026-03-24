Из бака — в добрые руки: В Приангарье спасают истощённого медвежонка
Обложка © Telegram / Питомник собак «К-9»
В Иркутской области местные жители обнаружили истощённого медвежонка в районе Кругобайкальской железной дороги. Данную информацию сообщили в пресс-службе питомника «К9».
«Вечером в ветеринарный госпиталь для бездомных животных в питомнике «К9» поступил необычный гость. Его доставили в пластиковом баке, подобрав на 137 километре Кругобайкальской железной дороги. Им оказался медвежонок, оставшийся одиноким и нуждающимся в помощи», — говорится в сообщении.
Он был обезвожен и крайне истощён, после чего сразу попал под пристальное наблюдение специалистов. Рядом с местом обнаружения медведицу не нашли. По поведению зверька специалисты сделали вывод, что он адаптирован к человеку. Сотрудники питомника накормили детёныша, напоили и поместили в просторный вольер.
