Медвежий форсаж: В Красной поляне косолапая решила догнать сноубордиста, помешавшего её малышам

В Красной Поляне два сноубордиста во время спуска наткнулась на берлогу с медведицей и медвежатами. Об этом стало известно после того, как видео бегства одного из горе-райдеров от хищницы с места событий завирусилось в сети.

Сноубордисты встретили медвежью семью на склоне в Красной Поляне. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / sasha_ilyin_

Как стало понятно из кадров, один из спортсменов обогнал товарища и случайно потревожил маму-медведицу, которая охраняла потомство в берлоге. Хищница бросилась за ним по снежному склону.

«Андрюха, медведь!» — прокричал товарищу на видеозаписи второй мужчина.

Однако медведица не смогла удержаться на своих четырёх лапах и покатилась вниз. Сноубордом мужчины с ней не поделились, поэтому долго в такой неравной гонке она находиться не захотела и снизила скорость. Это дало спортсмену необходимое преимущество и позволило избежать прямого столкновения с опасным зверем.

Ранее сообщалось о сходе лавины на популярный горнолыжный курорт в Карачаево-Черкесии Архыз. Сход лавин в этом регионе происходит регулярно, однако обычно на их пути нет жилых построек. МЧС напоминает о необходимости соблюдать меры безопасности в горах.