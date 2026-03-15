Ветеринар назвал главный пункт в новом ГОСТе на площадки для собак

Стандартизация площадок для собак полезна тем, что при переезде питомцу не придётся привыкать к новым размерам и тренажёрам, уверен ветеринар Михаил Шеляков. По его словам, единый ГОСТ создаёт безопасные и привычные пространства для занятий с животными.

Важно, чтобы соблюдались санитарные нормы. Сейчас на площадках редко убирают, земля может быть рыхлой и способствовать переносу инфекций от больных животных. Новый стандарт как раз предусматривает обязательные ежедневные, еженедельные и сезонные работы по уборке и обработке — это шаг в правильном направлении.

«Соблюдение гигиенических и санитарных норм — самое главное для ветеринарных врачей», — подчеркнул эксперт в беседе с «Вечерней Москвой».

Напомним, ранее Росстандарт впервые утвердил ГОСТ на территории для прогулок, занятий и игр с собаками. В ведомстве пояснили, что стандарт устанавливает требования к благоустройству территорий общего пользования для владельцев собак. Документ определяет правила размещения, проектирования и содержания инфраструктуры.