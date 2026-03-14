Росстандарт утвердил первый ГОСТ на территории для прогулок и игр с собаками

Росстандарт впервые утвердил ГОСТ на территории для прогулок, занятий и игр с собаками. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные документа. В ведомстве пояснили, что стандарт устанавливает требования к благоустройству территорий общего пользования для владельцев собак. Документ определяет правила размещения, проектирования и содержания инфраструктуры.

«Приказом Росстандарта утверждён первый национальный стандарт, устанавливающий требования к благоустройству территорий общего пользования для владельцев собак. <...> Необходимость разработки стандарта продиктована быстрым ростом числа домашних собак в российских городах — по различным оценкам, их насчитывается от 17 до 22 миллионов», — сообщили в Росстандарте.

До принятия ГОСТа единых научно обоснованных правил организации территорий для выгула и тренировок собак в стране не существовало. Новый стандарт описывает создание игровых, дрессировочных, прогулочных и гигиенических зон. Документ также регулирует освещение, зонирование и установку специального оборудования.

Согласно требованиям, в городах с населением от 10 до 100 тысяч человек необходимо обустраивать не менее одной дрессировочной площадки. Игровые территории рассчитывают исходя из нормы одна площадка на 10 тысяч жителей. Минимальная площадь игровой зоны составляет 200 квадратных метров, дрессировочной — 1500 квадратных метров. Покрытие должно быть травмобезопасным. Для этого рекомендуют использовать песчано-гравийную смесь, прорезиненные или комбинированные материалы.

Документ также рекомендует дополнительное озеленение таких территорий. Растительность создаёт тень и помогает защитить почву от разрушения. В стандарте отдельно прописали требования к размещению препятствий для собак и элементам инфраструктуры для владельцев животных.

Ранее сообщалось, что в России с 1 июля 2026 года начнёт действовать национальный стандарт для собак-поводырей. Документ устанавливает требования к животным, которые сопровождают инвалидов по зрению. Согласно правилам, такой пёс должен спокойно воспринимать поводок, ошейник и намордник. Собака обязана демонстрировать правильное поведение и выполнять поручения владельца. Питомец не может проявлять агрессию или охотничьи инстинкты.