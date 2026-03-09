Таможенник раскрыл, как служебные собаки выходят на «пенсию»

Когда служебные собаки выходят на «пенсию», чаще всего их забирают домой сами кинологи. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал начальник кинологического центра Шереметьевской таможни Антон Малиновский.

По его словам, это самый распространённый вариант. Многие сотрудники не хотят расставаться с четвероногими коллегами, с которыми проработали долгие годы.

«К моменту достижения этого возраста они уже настолько сблизились, что, конечно, вряд ли кто-то сможет забрать собаку», — подчеркнул специалист.

Ранее россиянам подсказали три проверенных способа успокоить лающую собаку. Это можно сделать с помощью прогулок, дрессировки и специального ошейника.