9 марта, 13:55

Таможенник раскрыл, как служебные собаки выходят на «пенсию»

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Когда служебные собаки выходят на «пенсию», чаще всего их забирают домой сами кинологи. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал начальник кинологического центра Шереметьевской таможни Антон Малиновский.

По его словам, это самый распространённый вариант. Многие сотрудники не хотят расставаться с четвероногими коллегами, с которыми проработали долгие годы.

«К моменту достижения этого возраста они уже настолько сблизились, что, конечно, вряд ли кто-то сможет забрать собаку», — подчеркнул специалист.

ГОСТ для собак-поводырей заработает в России с 1 июля: что он изменит
Ранее россиянам подсказали три проверенных способа успокоить лающую собаку. Это можно сделать с помощью прогулок, дрессировки и специального ошейника.

