Таможенник раскрыл, как служебные собаки выходят на «пенсию»
Обложка © «Шедеврум» / Life.ru
Когда служебные собаки выходят на «пенсию», чаще всего их забирают домой сами кинологи. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал начальник кинологического центра Шереметьевской таможни Антон Малиновский.
По его словам, это самый распространённый вариант. Многие сотрудники не хотят расставаться с четвероногими коллегами, с которыми проработали долгие годы.
«К моменту достижения этого возраста они уже настолько сблизились, что, конечно, вряд ли кто-то сможет забрать собаку», — подчеркнул специалист.
Ранее россиянам подсказали три проверенных способа успокоить лающую собаку. Это можно сделать с помощью прогулок, дрессировки и специального ошейника.
Важнейшие новости о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — в разделе «Общество» на Life.ru.