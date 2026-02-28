Тишина в доме: Три проверенных способа успокоить лающую собаку

Отучить собаку выть и лаять в одиночестве можно с помощью прогулок, дрессировки и специального ошейника. Об этом заявил «Москве 24» кинолог Константин Карапетьянц.

Эксперт объяснил, что вокализация для питомца — способ развлечься или позвать хозяина, и часто проблема кроется в неправильном воспитании.

«С большой вероятностью всё это происходит при изначальном неправильном подходе к воспитанию, когда ради присмотра за щенком кто-то из членов семьи всегда присутствует дома, а как только животное подрастёт, все разбегаются по своим делам. В итоге для зверя одиночество становится неожиданностью и стрессом», — отметил кинолог.

Приучать щенка к одиночеству нужно постепенно, оставляя его одного от получаса и больше. Если время упущено, перевоспитывать придётся минимум месяц методом «зайти и поощрить за тишину». Главное — не бежать на лай, чтобы не закрепить у собаки ассоциацию «лай = внимание».

Помочь могут активные прогулки перед уходом, чтобы пёс устал и уснул. Если это не работает, можно использовать безопасный ошейник «антилай» с вибрацией или запахом лимона. Кинолог предупредил, что больше всех к вою склонны хаски и гончие (бигли, бассеты), а бульдоги и мопсы из-за строения носа лают редко.

«Также любят вокализировать все гончие породы, такие как бигль, бассет-хаунд, потому что у них в генетике заложено гнаться за добычей с лаем. А вот, например, собака породы басенджи не лает вообще – может лишь слегка подвывать», — заключил кинолог.

Кроме того, можно самостоятельно придумать для собаки более спокойное развлечение, чем поорать на стены. Ранее Life.ru рассказывал, как программист из США научил своего пса основным принципам создания компьютерных игр при помощи искусственного интеллекта.